Україна

Шахтар дотиснув знекровлену Зорю, здобувши надважку перемогу – "гірники" відновили комфортний відрив від Динамо.

Динамо офіційно продовжило контракт з Ванатом – найкращого бомбардира киян сватали у Європу.

СК Дніпро-1 може відмовитись від участі у єврокубках – у клубі не хочуть ганьбитись після відходу лідерів.

Суперкубок України повертається – відомо, коли стартує новий футбольний сезон в УПЛ.

Світ

Інтер здобув 20-те чемпіонство Італії, перегравши Мілан у дербі з трьома вилученнями – "нерадзуррі" встановили рекорд.

Мілан розгромно програв фінал юнацької ЛЧ – 6 хвилин мороку для підопічних екс-капітана, шедевральна крапка.

Володар "Золотого м'яча" офіційно очолив борця за виживання у Серії А – це вже третій тренер у сезоні.

Українці за кордоном

Мудрик виконав найгірший хід в історії – Почеттіно визначив статус українця, фанати порівнюють з Роналду, ЗМІ захищають.

Арсенал підшукав зіркову заміну Зінченку – "канонірам" доведеться позмагатися з Манчестер Сіті та Ліверпулем.

Українець першим голом в Англії прибив Ліверпуль.