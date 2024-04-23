Головні новини 22 квітня: Інтер став чемпіоном, Шахтар відірвався від Динамо, новий контракт Ваната
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 22 квітня.
Україна
Шахтар дотиснув знекровлену Зорю, здобувши надважку перемогу – "гірники" відновили комфортний відрив від Динамо.
Динамо офіційно продовжило контракт з Ванатом – найкращого бомбардира киян сватали у Європу.
СК Дніпро-1 може відмовитись від участі у єврокубках – у клубі не хочуть ганьбитись після відходу лідерів.
Суперкубок України повертається – відомо, коли стартує новий футбольний сезон в УПЛ.
Світ
Інтер здобув 20-те чемпіонство Італії, перегравши Мілан у дербі з трьома вилученнями – "нерадзуррі" встановили рекорд.
Мілан розгромно програв фінал юнацької ЛЧ – 6 хвилин мороку для підопічних екс-капітана, шедевральна крапка.
Володар "Золотого м'яча" офіційно очолив борця за виживання у Серії А – це вже третій тренер у сезоні.
Українці за кордоном
Мудрик виконав найгірший хід в історії – Почеттіно визначив статус українця, фанати порівнюють з Роналду, ЗМІ захищають.
Арсенал підшукав зіркову заміну Зінченку – "канонірам" доведеться позмагатися з Манчестер Сіті та Ліверпулем.