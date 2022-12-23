Головні новини 22 грудня: Ротань продовжив контракт зі збірною, Ліверпуль програв Ман Сіті, Роналду знайшов новий клуб
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 22 грудня.
Україна
Руслан Ротань одночасно працюватиме на двох посадах – УАФ офіційно затвердила продовження контрактів тренерів збірних України.
За інформацією ЗМІ, Динамо готує трансфер Забарного взимку. Шахтар підшукав заміну Мудрику в команді Луїша Каштру.
Легіонер львіського Руха, який став відкриттям сезону УПЛ, заявив про бажання грати за збірну України.
Зізнання Мудрика, скандал з Динамо, Мілевський у депресії: інтерв'ю з Романом Бебехом
Світ
Кріштіану Роналду знайшов новий клуб – захмарний контракт до 2030 року й роль посла.
Манчестер Сіті перестріляв Ліверпуль у битві за чвертьфінал Кубка ліги – Холанд знову забив, Нуньєс продовжує марнотратство.
Збірна Польщі офіційно попрощалася з головним тренером – озвучено вимоги для посади, на яку претендує Шевченко.
Бразилія за крок від втрати лідерства, Україна піднялась, наші візаві без успіхів: рейтинг ФІФА 2022 року.