Україна

Руслан Ротань одночасно працюватиме на двох посадах – УАФ офіційно затвердила продовження контрактів тренерів збірних України.

За інформацією ЗМІ, Динамо готує трансфер Забарного взимку. Шахтар підшукав заміну Мудрику в команді Луїша Каштру.

Легіонер львіського Руха, який став відкриттям сезону УПЛ, заявив про бажання грати за збірну України.

Зізнання Мудрика, скандал з Динамо, Мілевський у депресії: інтерв'ю з Романом Бебехом

Світ

Кріштіану Роналду знайшов новий клуб – захмарний контракт до 2030 року й роль посла.

Манчестер Сіті перестріляв Ліверпуль у битві за чвертьфінал Кубка ліги – Холанд знову забив, Нуньєс продовжує марнотратство.

Збірна Польщі офіційно попрощалася з головним тренером – озвучено вимоги для посади, на яку претендує Шевченко.

Бразилія за крок від втрати лідерства, Україна піднялась, наші візаві без успіхів: рейтинг ФІФА 2022 року.