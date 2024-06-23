Євро-2024

Відбулися три завершальні матчі другого туру групового етапу. Португалія розгромом Туреччини гарантувала собі перше місце квартету F, а Грузія та Чехія розписали нічию імені героїчної гри Мамардашвілі.

В "українській групі" Е Бельгія здолала Румунію, тут воротар взагалі відзначився асистом. Все вирішиться в останньому турі, коли Україна гратиме проти грізних "дияволів".

Збірні України

Підопічні Реброва провели перше тренування після Словаччини. Двоє зірок бігали окремо.

Не надто приємні новини надійшли для нашої олімпійської команди. Клуби АПЛ не відпускають українців на Ігри у Франції, Динамо також сумнівається.

Чемпіонат України

Великі проблеми у СК Дніпро-1. Клуб ризикує припинити існування у найближчі дні і взагалі не виступити у єврокубках.

Металіст також далекий від найкращих часів, але справно постачає таланти. Два імениті англійські клуби надсилали скаутів для перегляду 17-річного гравця харків'ян.

Трансфери

Головним порушником спокою виступає Челсі. Лондонці не пошкодували 60 млн євро за 17-річного бразильця, а фіналіста ЛЧ продають прямому конкуренту за 37 млн.

Реал безкоштовно втрачає капітана, який вирушає на заробітки у Саудівську Аравію.