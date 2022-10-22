Україна

Артем Довбик досяг згоди зі СК Дніпро-1 щодо свого трансферу – для потенційних покупців є один нюанс.

Михайло Мудрик зацікавив Моурінью – "Особливий" хоче оформити трансфер влітку, але є розбіжності з Шахтарем в ціні.

Світ

Ювентус розгромив Емполі, вперше за сезон здобувши дві поспіль перемоги в Серії А. Туринці забили супернику чотири "сухих" м'ячі в чемпіонаті вперше з грудня 2020-го, коли команду ще тренував Андреа Пірло.

ЧС-2022: іранські футболісти просять ФІФА викинути збірну з турніру через безчинства влади у своїй країні.

Форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі заговорив про завершення кар'єри – ЧС-2022 може стати вирішальним. А от Франк Рібері вже попрощався з футболом і почав кар'єру менеджера.

Українці за кордоном

Андрій Шевченко отримав нагороду Golden Boy Career – італійський портал відзначив відданість легенди Україні.

Микола Кухаревич відзначився дебютним голом за Хіберніан у дуелі українців – форварду вже присвячують вірші.

Руслан Маліновський залишається пріоритетом для іменитого учасника Ліги чемпіонів.

Роман Яремчук заробив для Бенфіки приємний бонус – португальці отримали за українця додаткові гроші.