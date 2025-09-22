Головні новини 21 вересня: українець виблискує за Барселону, матч Забарного зірвався, гол і страшна травма Супряги
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 21 вересня.
УПЛ
Металіст 1925 переміг Полтаву й наздогнав Шахтар у таблиці УПЛ.
ЛНЗ мінімально переміг Рух – Пономарьов продовжив рекордну програшну серію своєї колишньої команди.
Епіцентр та Кривбас влаштували божевілля у Тернополі – 9 м'ячів і важка травма Супряги після гола, якого чекали 5 років.
Топ-чемпіонати
Арсенал вирвав нічию проти Ман Сіті на 90+3 – Артета джокерами зламав "автобус" Гвардіоли, який цілував арбітра.
Барселона розгромила Хетафе – Ферран Торрес оформив дубль, Рашфорд віддав асист.
Рома переграла Лаціо на виїзді вперше за 9 років – Довбик розчинився на полі, шалене марнотратство кривдника Динамо.
УЄФА може виключити ще одну країну зі змагань – кривдник Динамо ризикує залишитися без Ліги Європи.
Українці за кордоном
Марсель – ПСЖ: матч Забарного офіційно перенесли – відомі дата та час зустрічі.
Українець продовжує феєрити в Барселоні – оформив дубль та віддав топовий асист (ВІДЕО).