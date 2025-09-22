УПЛ

Металіст 1925 переміг Полтаву й наздогнав Шахтар у таблиці УПЛ.

ЛНЗ мінімально переміг Рух – Пономарьов продовжив рекордну програшну серію своєї колишньої команди.

Епіцентр та Кривбас влаштували божевілля у Тернополі – 9 м'ячів і важка травма Супряги після гола, якого чекали 5 років.

Топ-чемпіонати

Арсенал вирвав нічию проти Ман Сіті на 90+3 – Артета джокерами зламав "автобус" Гвардіоли, який цілував арбітра.

Барселона розгромила Хетафе – Ферран Торрес оформив дубль, Рашфорд віддав асист.

Рома переграла Лаціо на виїзді вперше за 9 років – Довбик розчинився на полі, шалене марнотратство кривдника Динамо.

УЄФА може виключити ще одну країну зі змагань – кривдник Динамо ризикує залишитися без Ліги Європи.

Українці за кордоном

Марсель – ПСЖ: матч Забарного офіційно перенесли – відомі дата та час зустрічі.

Українець продовжує феєрити в Барселоні – оформив дубль та віддав топовий асист (ВІДЕО).