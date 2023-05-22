Головні новини 21 травня: Ребров отримав наступника і може йти в збірну, спекуляції щодо тренерського крісла Шахтаря
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 21 травня.
Україна
Інсайдери поширили інформацію, що Шахтар нібито планує зміни на тренерському містку, запросивши ван Луевена замість Йовічевіча. Даріо Срна оперативно розвіяв ці чутки.
Львів офіційно вилетів з УПЛ – Рух завдав сусідам 10-ї поспіль поразки й покращив свої шанси залишитися в еліті.
Зоря втратила лідера на вирішальні матчі сезону.
Світ
Борусія Д у більшості розбила Аугсбург і обійшла Баварію на вершині Бундесліги – до Салатниці залишився один крок.
Реал у скандальному матчі програв Валенсії, опустившись на третю позицію – Вінісіус отримав дебютне вилучення в Мадриді.
Де Дзербі оформив історичний вихід у єврокубки – дубль 18-річної зірки і допомога VAR принесли вистражданий тріумф.
Наполі здобув історичну перемогу, у шаленій кінцівці перестрілявши Інтер – міланці понад тайм провели в меншості.
Українці за кордоном
Кочергін гарматним дублем перервав серію поразок чемпіона Польщі. Відео красивих голів українця вразили коментатора.
Аль-Айн уже визначився, хто замінить Реброва на посаді головного тренера. Тим часом поки ще команда українського фахівця вийшла у фінал Кубка ліги.
Ман Сіті дивом обіграв Челсі – фланг Мудрика був найкращим, та є нюанс, батл українця з Холандом, подвиги воротаря.