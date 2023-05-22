Україна

Інсайдери поширили інформацію, що Шахтар нібито планує зміни на тренерському містку, запросивши ван Луевена замість Йовічевіча. Даріо Срна оперативно розвіяв ці чутки.

Львів офіційно вилетів з УПЛ – Рух завдав сусідам 10-ї поспіль поразки й покращив свої шанси залишитися в еліті.

Зоря втратила лідера на вирішальні матчі сезону.

Світ

Борусія Д у більшості розбила Аугсбург і обійшла Баварію на вершині Бундесліги – до Салатниці залишився один крок.

Реал у скандальному матчі програв Валенсії, опустившись на третю позицію – Вінісіус отримав дебютне вилучення в Мадриді.

Де Дзербі оформив історичний вихід у єврокубки – дубль 18-річної зірки і допомога VAR принесли вистражданий тріумф.

Наполі здобув історичну перемогу, у шаленій кінцівці перестрілявши Інтер – міланці понад тайм провели в меншості.

Українці за кордоном

Кочергін гарматним дублем перервав серію поразок чемпіона Польщі. Відео красивих голів українця вразили коментатора.

Аль-Айн уже визначився, хто замінить Реброва на посаді головного тренера. Тим часом поки ще команда українського фахівця вийшла у фінал Кубка ліги.

Ман Сіті дивом обіграв Челсі – фланг Мудрика був найкращим, та є нюанс, батл українця з Холандом, подвиги воротаря.