Головні новини 21 серпня: фіаско Динамо і Полісся в єврокубках, відскок Шахтаря, черговий українець в Англії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 21 серпня
УПЛ
Новачок УПЛ підсилився екс-гравцем Шахтаря – його колишній клуб відмовився від участі в Першій лізі.
Суд відхилив скаргу СК Дніпро-1 щодо трансферу лідера Динамо – доведеться заплатити Шахтарю.
Лідер Полісся отримав травму, а голкіпер збірної України зламав руку.
Динамо дозаявило чотирьох гравців перед грою з Маккабі, а Ракицький відзначився капітанським вчинком, допомігши Чорноморцю власним коштом.
Шахтар вжив юридичних заходів проти гравця, який втік до Росії.
Єврокубки
Динамо у меншості програло Маккабі, пропустивши три голи – кияни близькі до вильоту в Лігу конференцій.
Шахтар ледь не зганьбився з Серветтом, врятувавши нічию у Лізі конференцій – Бондар закрив рота коштовним бразильцям.
Фіорентина в меншості розгромила Полісся – автогол Кудрика, непризначений пенальті, червона екс-гравця ПСЖ.
Ліга Європи: дощ завадив Ігнатенку та Кухаревичу відігратися, неймовірна активність корейця в Польщі.
Ліга Європи: кривдник Шахтаря здобув вольову перемогу завдяки стандартам, успішний вечір для скандинавів.
Ліга конференцій: Крістал Пелас без головної зірки обіграв норвежців, перемога команди Кочергіна, епічна битва британців.
Ліга конференцій: команда українців сенсаційно обіграла екс-конкурента Довбика, несподівана осічка Бешикташа.
Ліга конференцій: Русенборг вирвав перемогу над Майнцом, розгром з хокейним рахунком та тріумф жертви Динамо.
Українці за кордоном
Англійський клуб підписав гравця збірної України і змінив свій прапор у Твіттері на жовто-блакитний.
Лунін відреагував на перемовини Куртуа і Реала щодо нового контракту: "Я збираюся віддати все".
Маркевич дав пораду Довбику і назвав клуб, який підійде українцю.