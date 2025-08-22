УПЛ

Новачок УПЛ підсилився екс-гравцем Шахтаря – його колишній клуб відмовився від участі в Першій лізі.

Суд відхилив скаргу СК Дніпро-1 щодо трансферу лідера Динамо – доведеться заплатити Шахтарю.

Лідер Полісся отримав травму, а голкіпер збірної України зламав руку.

Динамо дозаявило чотирьох гравців перед грою з Маккабі, а Ракицький відзначився капітанським вчинком, допомігши Чорноморцю власним коштом.

Шахтар вжив юридичних заходів проти гравця, який втік до Росії.

Єврокубки

Динамо у меншості програло Маккабі, пропустивши три голи – кияни близькі до вильоту в Лігу конференцій.

Шахтар ледь не зганьбився з Серветтом, врятувавши нічию у Лізі конференцій – Бондар закрив рота коштовним бразильцям.

Фіорентина в меншості розгромила Полісся – автогол Кудрика, непризначений пенальті, червона екс-гравця ПСЖ.

Ліга Європи: дощ завадив Ігнатенку та Кухаревичу відігратися, неймовірна активність корейця в Польщі.

Ліга Європи: кривдник Шахтаря здобув вольову перемогу завдяки стандартам, успішний вечір для скандинавів.

Ліга конференцій: Крістал Пелас без головної зірки обіграв норвежців, перемога команди Кочергіна, епічна битва британців.

Ліга конференцій: команда українців сенсаційно обіграла екс-конкурента Довбика, несподівана осічка Бешикташа.

Ліга конференцій: Русенборг вирвав перемогу над Майнцом, розгром з хокейним рахунком та тріумф жертви Динамо.

Українці за кордоном

Англійський клуб підписав гравця збірної України і змінив свій прапор у Твіттері на жовто-блакитний.

Лунін відреагував на перемовини Куртуа і Реала щодо нового контракту: "Я збираюся віддати все".

Маркевич дав пораду Довбику і назвав клуб, який підійде українцю.