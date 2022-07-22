Україна

Ворскла яскраво перемогла АІК у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Шедевр Челядіна прикрасив дебют Скрипника.

Шахтар офіційно завершив підписання Тотовицького. Хавбек повернувся у рідний клуб.

Ліцензії телеканалів Ахметова були анульовані: "Футболи" остаточно припинили мовлення.

Зінченко в Арсенал

Зінченко незабаром стане гравцем Арсенала після 6 років у Манчестер Сіті. Олександр вже перебуває у таборі "канонірів". Втім, трансфер затримується. Артета пояснив чому.

Зінченко провокує трансферний трикутник між Ман Сіті, Арсеналом та Брайтоном. Гвардіола ж розповів, як "містяни" можуть компенсувати втрату українця.

Світ

Помер один з найкращих бомбардирів збірної Німеччини, який брав дві медалі чемпіонатів світу.

Відбулась низка товариських матчів за участю топ-клубів: Евертон зганьбився, перемоги Арсенала та Манчестер Сіті, драматична поразка Челсі.

Ліверпуль розтрощив РБ Лейпциг у спарингу основних складів. Нуньєс оформив покер за тайм і закрив роти критиків. Баварія рознесла команду Руні з рахунком 6:2, а Мане й Де Лігту знадобилися лічені хвилини, щоб забити дебютні м'ячі.