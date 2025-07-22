Головні новини 21 липня: новий українець в Ла Лізі, наступні суперники Динамо, Шахтаря та інших клубів УПЛ у єврокубках
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 21 липня.
Єврокубки
Динамо офіційно дізналося другого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів. Усі результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ.
Шахтар отримав наступного суперника у відборі Ліги Європи – небажаний сценарій для Динамо. Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЄ – Шахтар та Динамо вийшли на різних за силою суперників.
Полісся, Шахтар і Олександрія отримали суперників у кваліфікації Ліги конференцій.
Хамрун – Динамо: прес-конференція Шовковського – про втрати Динамо, відсутність Торреса в заявці та нищівного суперника.
Трансфери
Український голкіпер офіційно перейшов до клубу Ла Ліги, який виступає в ЛЧ.
МЮ офіційно віддав 75 млн за четвертого бомбардира АПЛ – клуб українця після тренера і капітана втратив головну зірку.
Найкращий бомбардир Серії А офіційно перебрався до Саудівської Аравії за 65 млн євро – зарплата космічна.
Динамо офіційно віддало сина Саленка до іншого клубу УПЛ.
Арнаутовіч офіційно перейшов до друзів Росії – він розбагатіє і отримає посаду в клубі після завершення кар'єри.
Українці за кордоном
Бенфіка готова продати Трубіна заради провального одноклубника Мудрика.
Мудрик отримав принизливу роль у Челсі – дискваліфікованого українця все ж "заявили" на одну лігу.