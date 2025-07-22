Єврокубки

Динамо офіційно дізналося другого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів. Усі результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ.

Шахтар отримав наступного суперника у відборі Ліги Європи – небажаний сценарій для Динамо. Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЄ – Шахтар та Динамо вийшли на різних за силою суперників.

Полісся, Шахтар і Олександрія отримали суперників у кваліфікації Ліги конференцій.

Хамрун – Динамо: прес-конференція Шовковського – про втрати Динамо, відсутність Торреса в заявці та нищівного суперника.

Трансфери

Український голкіпер офіційно перейшов до клубу Ла Ліги, який виступає в ЛЧ.

МЮ офіційно віддав 75 млн за четвертого бомбардира АПЛ – клуб українця після тренера і капітана втратив головну зірку.

Найкращий бомбардир Серії А офіційно перебрався до Саудівської Аравії за 65 млн євро – зарплата космічна.

Динамо офіційно віддало сина Саленка до іншого клубу УПЛ.

Арнаутовіч офіційно перейшов до друзів Росії – він розбагатіє і отримає посаду в клубі після завершення кар'єри.

Українці за кордоном

Бенфіка готова продати Трубіна заради провального одноклубника Мудрика.

Мудрик отримав принизливу роль у Челсі – дискваліфікованого українця все ж "заявили" на одну лігу.