Головні новини 21 квітня: Циганков ризикує вилетіти, Судакова торгує клуб АПЛ, смерть Папи і скасування матчів Серії А
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 21 квітня.
Україна
Судаков має не один варіант відходу з Шахтаря – на зірку "гірників" претендує клуб АПЛ з українцем, заява Палкіна.
ЛНЗ визначився з долею Григорчука після відходу двох менеджерів – джерело розкрило подробиці
Трабзонспор націлений на трансфер ще одного гравця Шахтаря та вже готується зробити пропозицію.
Український тренер покинув клуб з Казахстану – під його керівництвом команда виграла Кубок країни.
Інгулець проведе домашній матч з Олександрією на полі суперника.
Світ
Серія А скасувала матчі через смерть Папи Римського – понтифік був фанатом Сан-Лоренцо й отримував критику від Марадони.
Бетіс впевнено переміг Жирону – помилка Циганкова вилилась у пропущений гол, каталонці близькі до зони вильоту.
Ноттінгем легко переміг Тоттенхем та повернувся на третю сходинку АПЛ.
Два клуби з Чемпіоншипу гарантували собі вихід в АПЛ – один з них цікавиться Ванатом.
Команда Таловєрова перемогла претендента на АПЛ та зберігає шанси залишитись у Чемпіоншипі.
Байєр офіційно дав відповідь щодо відходу Алонсо, озвучивши дату дедлайну.
Три голи після 85 хвилини: українець в Європі приніс драматичну нічию – небувала розв'язка.