Україна

Судаков має не один варіант відходу з Шахтаря – на зірку "гірників" претендує клуб АПЛ з українцем, заява Палкіна.

ЛНЗ визначився з долею Григорчука після відходу двох менеджерів – джерело розкрило подробиці

Трабзонспор націлений на трансфер ще одного гравця Шахтаря та вже готується зробити пропозицію.

Український тренер покинув клуб з Казахстану – під його керівництвом команда виграла Кубок країни.

Інгулець проведе домашній матч з Олександрією на полі суперника.

Світ

Серія А скасувала матчі через смерть Папи Римського – понтифік був фанатом Сан-Лоренцо й отримував критику від Марадони.

Бетіс впевнено переміг Жирону – помилка Циганкова вилилась у пропущений гол, каталонці близькі до зони вильоту.

Ноттінгем легко переміг Тоттенхем та повернувся на третю сходинку АПЛ.

Два клуби з Чемпіоншипу гарантували собі вихід в АПЛ – один з них цікавиться Ванатом.

Команда Таловєрова перемогла претендента на АПЛ та зберігає шанси залишитись у Чемпіоншипі.

Байєр офіційно дав відповідь щодо відходу Алонсо, озвучивши дату дедлайну.

Три голи після 85 хвилини: українець в Європі приніс драматичну нічию – небувала розв'язка.