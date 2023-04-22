Сергій Ребров

У ЗМІ з'явилися нові чутки, що наставник Аль-Айна нібито отримав варіант продовження кар'єри на чолі сенсації ЧС-2022.

Сам Ребров виступив із розлогою заявою, в якій пояснив свою позицію щодо крісла головного тренера збірної України". Також Сергій Станіславович знайшов альтернативні варіанти своїй кандидатурі.

Насамкінець Ребров роз'яснив, в чому полягала його допомога Руслану Ротаню перед матчем України проти збірної Англії.

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