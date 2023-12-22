Головні новини 21 грудня: Суперліга отримала другий шанс, гол Довбика і місце України в рейтингу ФІФА
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 21 грудня.
Суперліга "ожила"
Суд Європейського Союзу скасував заборони ФІФА та УЄФА, давши організаторам Суперліги "зелене світло". Ті вже готують формат на дебютний сезон 2025/26 з 64 учасниками.
Щоправда, набрати достатню кількість статусних команд "революціонерам" буде непросто. Імениті клуби з різних куточків Європи відразу відхрестились від проекту Флорентіно Переса. Серед них є українські.
Українські легіонери
Артем Довбик продовжує тягнути на собі Жирону, поки Віктор Циганков лікується. Український бомбардир забив у третьому матчі поспіль і 11 раз в чемпіонаті. Цього вистачило лише для нічиєї на полі Бетіса.
Як і обіцяв Карло Анчелотті, Андрій Лунін відсидів у запасі зустріч Реала проти Алавеса. Кепа без особливих подвигів відстояв на "нуль", а мадридці вирвали перемогу у компенсований час.
Натомість Анатолія Трубіна випустили грати в Кубку португальської ліги проти представника нижчого дивізіону. Кіпер Бенфіки пропустив, але "орли" з розгромною перемогою впевнено пробились у плей-офф.
Збірна України
Команда Реброва зберегла 22-ге місце в останньому за 2023 рік рейтингу ФІФА. Трійка лідерів незмінна.