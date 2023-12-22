Суперліга "ожила"

Суд Європейського Союзу скасував заборони ФІФА та УЄФА, давши організаторам Суперліги "зелене світло". Ті вже готують формат на дебютний сезон 2025/26 з 64 учасниками.

Щоправда, набрати достатню кількість статусних команд "революціонерам" буде непросто. Імениті клуби з різних куточків Європи відразу відхрестились від проекту Флорентіно Переса. Серед них є українські.

Українські легіонери

Артем Довбик продовжує тягнути на собі Жирону, поки Віктор Циганков лікується. Український бомбардир забив у третьому матчі поспіль і 11 раз в чемпіонаті. Цього вистачило лише для нічиєї на полі Бетіса.

Як і обіцяв Карло Анчелотті, Андрій Лунін відсидів у запасі зустріч Реала проти Алавеса. Кепа без особливих подвигів відстояв на "нуль", а мадридці вирвали перемогу у компенсований час.

Натомість Анатолія Трубіна випустили грати в Кубку португальської ліги проти представника нижчого дивізіону. Кіпер Бенфіки пропустив, але "орли" з розгромною перемогою впевнено пробились у плей-офф.

Збірна України

Команда Реброва зберегла 22-ге місце в останньому за 2023 рік рейтингу ФІФА. Трійка лідерів незмінна.