Головні новини 21 березня: Шахтар забезпечив Динамо чемпіонський відрив, новий форвард у збірній України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 21 березня.
Україна
Черговий тур УПЛ продовжився матчами лідерів. Динамо не без проблем розгромило Рух. Шахтар сенсаційно програв Львову у феєричному матчі з п'ятьма голами. Зоря несподівано поступилася Колосу.
Скандал з Тайсоном отримав нові подробиці, Шахтар у пошуках заміни бразильцю контактував з колишньою зіркою команди.
Шевченко довикликав у збірну України форварда з УПЛ – "синьо-жовті" зазнали серйозних втрат перед стартом відбору до ЧС
Світ
Атлетіко завдяки Суаресу дотиснув Алавес, а от Барселона влаштувала погром, забивши Реалу Сосьєдад шість голів.
Манчестер Юнайтед вилетів з Кубка Англії, програвши Лестеру. Челсі вийшов у півфінал. Вест Хем не зміг втримати перемогу над Арсеналом, маючи перевагу в три голи.
Ювентус сенсаційно програв команді Філіппо Індзагі. Мілан вирвав перемогу над Фіорентиною, а Гаттузо декласував Фонсеку.
ПСЖ перестріляв Ліон і очолив Лігу 1: шість голів, дубль Мбаппе, камбек Неймара.
Українці за кордоном
Аталанта обіграла Верону: Руслан Маліновський оформив гол+асист, а Віктор Коваленко дебютував за бергамасків.
Богдан Михайліченко вдало повернувся до основи Андерлехта – українець взяв участь у двох гольових атаках і посприяв розгрому.
Ерік Шуранов феєрично дебютував у старті Нюрнберга: перший гол, MVP матчу і розкішна статистика