Україна

Черговий тур УПЛ продовжився матчами лідерів. Динамо не без проблем розгромило Рух. Шахтар сенсаційно програв Львову у феєричному матчі з п'ятьма голами. Зоря несподівано поступилася Колосу.

Скандал з Тайсоном отримав нові подробиці, Шахтар у пошуках заміни бразильцю контактував з колишньою зіркою команди.

Шевченко довикликав у збірну України форварда з УПЛ – "синьо-жовті" зазнали серйозних втрат перед стартом відбору до ЧС

Світ

Атлетіко завдяки Суаресу дотиснув Алавес, а от Барселона влаштувала погром, забивши Реалу Сосьєдад шість голів.

Манчестер Юнайтед вилетів з Кубка Англії, програвши Лестеру. Челсі вийшов у півфінал. Вест Хем не зміг втримати перемогу над Арсеналом, маючи перевагу в три голи.

Ювентус сенсаційно програв команді Філіппо Індзагі. Мілан вирвав перемогу над Фіорентиною, а Гаттузо декласував Фонсеку.

ПСЖ перестріляв Ліон і очолив Лігу 1: шість голів, дубль Мбаппе, камбек Неймара.

Українці за кордоном

Аталанта обіграла Верону: Руслан Маліновський оформив гол+асист, а Віктор Коваленко дебютував за бергамасків.

Богдан Михайліченко вдало повернувся до основи Андерлехта – українець взяв участь у двох гольових атаках і посприяв розгрому.

Ерік Шуранов феєрично дебютував у старті Нюрнберга: перший гол, MVP матчу і розкішна статистика