Україна

Матчі української Прем'єр-ліги повертаються у столицю. УПЛ отримала дозвіл на проведення зустрічей.

Поєдинок Шахтаря в УПЛ знову перенесли. Шаран підтвердив зміни у графіку та озвучив нову дату проведення двобою.

Аталанта хотіла підписати Мудрика влітку. Проте Михайло зараз недоступний буквально для усіх клубів Італії.

Вибрик Роналду

Кріштіану достроково покинув Олд Траффорд, відмовившись виходити на заміну у матчі з Тоттенхемом. Тен Хаг покарав португальця відстороненням від першої команди.

Преса говорить, що Роналду близький до прощання з Манчестер Юнайтед, а керівництво клубу стало на бік тренера. Футболіст вже прокоментував скандальну ситуацію.

Європа

Барселона реабілітувалась за поразку в Ель Класіко: Лєвандовскі і Ко розгромили Вільяреал за 7 хвилин. Арсенал переміг ПСВ і достроково вийшов у плей-офф Ліги Європи.

Український воротар став героєм матчу Кубка Італії: потягнув три пенальті і забив вирішальний. Лунін може зіграти ще один поєдинок за Реал – повернення Куртуа поки під питанням.

Іспанський футбол може тотально зупинитися за тиждень – бунт проти Суперліги, а Реал, Барса і Атлетік осторонь.