Головні новини 20 жовтня: Динамо програло Ювентусу на старті ЛЧ, трилер Манчестер Юнайтед і ПСЖ, Шахтар прибув у Мадрид
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 жовтня.
Динамо – Ювентус
Туринський Ювентус переграв Динамо у матчі Ліги чемпіонів – відео голів та огляд поєдинку 1-го туру групового етапу.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував поразку Києва на прес-конференції. Керманич Юве Андреа Пірло теж поспілкувався із медіа після матчу.
Хавбек Микола Шапаренко достойно оцінив Ювентус та відзначив несподіваність першого гола у ворота Динамо. Форвард Альваро Мората поділився емоціями від свого дубля у ворота киян.
Ліга чемпіонів
Іспанська Барселона у меншості розгромила Ференцварош на Камп Ноу. Натомість Манчестер Юнайтед дотиснув ПСЖ, екс-конкурент Зінченка дублем нагадав про себе, невдача Ракицького та Ко.
Українець Ігор Харатін відзначився дебютним голом у Лізі чемпіонів. Ліонель Мессі повторив історичний рекорд Гіггза за кількістю гольових сезонів у турнірі.
Мадридський Реал оприлюднив заявку на матч проти Шахтаря – з Луніним, але без Рамоса і правих захисників. Тим часом Шахтар вирушив до Іспанії на поєдинок Ліги чемпіонів практично без усіх лідерів.
Інші топ-події
Лестер – Зоря: жінка-арбітр вперше розсудить матч за участю українських команд у єврокубках. УЄФА скоротить виплати клубам у єврокубках на 5 років через збитки від пандемії.
Франк Лемпард може покинути Челсі – боси "синіх" вже знайшли зіркову заміну наставнику. У Франції помер бронзовий призер чемпіонату Європи Бруно Мартіні.