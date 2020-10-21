Шапаренко та Де Пена / ФК Динамо

Динамо – Ювентус

Туринський Ювентус переграв Динамо у матчі Ліги чемпіонів – відео голів та огляд поєдинку 1-го туру групового етапу.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував поразку Києва на прес-конференції. Керманич Юве Андреа Пірло теж поспілкувався із медіа після матчу.

Хавбек Микола Шапаренко достойно оцінив Ювентус та відзначив несподіваність першого гола у ворота Динамо. Форвард Альваро Мората поділився емоціями від свого дубля у ворота киян.

Ліга чемпіонів

Іспанська Барселона у меншості розгромила Ференцварош на Камп Ноу. Натомість Манчестер Юнайтед дотиснув ПСЖ, екс-конкурент Зінченка дублем нагадав про себе, невдача Ракицького та Ко.

Українець Ігор Харатін відзначився дебютним голом у Лізі чемпіонів. Ліонель Мессі повторив історичний рекорд Гіггза за кількістю гольових сезонів у турнірі.

Мадридський Реал оприлюднив заявку на матч проти Шахтаря – з Луніним, але без Рамоса і правих захисників. Тим часом Шахтар вирушив до Іспанії на поєдинок Ліги чемпіонів практично без усіх лідерів.

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