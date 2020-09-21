Україна

Завершився третій тур Прем'єр-ліги. Зоря розписала нічию з Шахтарем у матчі з чотирма голами та суперечливим пенальті. Луганці набрали перші очки в сезоні. Віктор Скрипник похвалив своїх підопічних за такий результат, а Луїш Каштру визнав підсумок закономірним.

Колос між єврокубками напіврезервним складом втримав перемогу над Рухом – Євген Селезньов відзначив повернення в УПЛ асистом з офсайду. Олімпік розгромив Минай завдяки скандальному голу та дублю Шахаба. Переможці закріпилися у верхній частині турнірної таблиці.

Динамо відмовилось від нової пропозиції Болоньї щодо Супряги, однак з'явилася інформація, що італійці покращать пропозицію щодо молодого форварда.

Європа

Ліверпуль впевнено розбив Челсі: Кепа підписав Лемпарду вирок, Мане оформив дуль, а Тьягу прекрасно дебютував. Дивіться відео голів і огляд центрального матчу. Феноменальний покер Сона за участю Кейна приніс Тоттенхему яскраву перемогу над Саутгемптоном.

Ювентус у першому матчі Пірло розгромно переміг Сампдорію – розкішний гол дебютанта і "більярд" від Роналду. Реал стартував у Прімері сенсаційною нічиєю з Сосьєдадом – Андрій Лунін розпочав сезон за спиною Куртуа. Український голкіпер цього року налаштований здійснити свою мрію.

Наші за кордоном

Роман Зозуля знову програв з Альбасете – команда українця опустилася на дно Сегунди. Роман Григорчук зазнав невдачі в Білорусі – поразка від середняка і втрата лідерства.

Роман Безус ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти Динамо – Гент має ще дві потенційні втрати. Натомість Роман Яремчук збирає компліменти від головного тренера.

Василь Кравець переможно дебютував за Лех – вирішальний гол був забитий після появи українця на полі. Микола Морозюк не допоміг Різеспору уникнути поразки від Касимпаші – невдалий матч для захисника.