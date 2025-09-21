Україна

Колос та Верес не змогли виявити переможця – ковалівці не забили вперше у сезоні, а Полісся впевнено здолало Кудрівку – Велетень забив дебютний гол за "вовків".

Перша ліга: Чорноморець у гольовій перестрілці здолав Інгулець у центральному матчі туру, спокійна перемога Ворскли.

Світ

Манчестер Юнайтед переміг Челсі та піднявся у топ-10 – вилучення на 5-й хвилині, хід "конем" Марески.

Кріштіану дублем приніс перемогу Аль-Насру в дербі, посунувши Бензема.

Реал з шедеврами Мілітао і Мбаппе продовжив переможну серію, Джуд Беллінгем повернувся після травми.

Мареска безжально добив 2 гравців Челсі, які опинилися в ситуації Мудрика – за них платили понад 100 млн євро.

Легендарний чемпіон світу та переможець Ліги чемпіонів оголосив про завершення кар’єри.

Українці за кордоном

Ванат пережив жахіття у дебюті на Монтіліві – Жирона удев'ятьох зазнала приниження, українець майже не торкався м'яча.

Судаков зробив для Моурінью все – Жозе аж зафутболив пляшку, Трубіна врятувала "подруга", Бенфіка з розгромом.

Дебютний гол Судакова і "суха" гра Трубіна в дебюті Моурінью у відеоогляді матчу Авеш – Бенфіка – 0:3.

Зінченко допоміг забити й сам привіз гол з Бернлі, Тоттенхем врятувався від поразки Брайтону, Лідс ефектно переміг Вулвз.

Миколенко програв дербі з Ліверпулем – Віталій старався, але частково провинився у двох голах.