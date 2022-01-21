Україна

Динамо довелося скасувати перший спаринг на зборах, але кияни екстрено знайшли нового суперника.

Львів підписав африканця, який є другим найкращим бомбардиром в історії своєї збірної.

Десна подала офіційну скаргу на Олександрію через перехід Владислава Калітвінцева

Світ

Реал у меншості здобув вольову перемогу над Ельче – Лунін зробив 2 сейви й пропустив скандальний гол, який не зарахували.

Барселона поступилася Атлетіку й вилетіла з Кубка Іспанії – Педрі і дебютний гол Торреса не зупинили розкішний Більбао.

Ліверпуль у другому півфінальному матчі Кубка Англійської ліги таки обіграв Арсенал. Трофей мерсисайдці розіграють з лондонським Челсі.

Усман Дембеле пережив насичений день. Француз відмовився підписувати контракт, за що Барселона викинула його зі складу. Форвард також зробив різку заяву і отримав кілька варіантів змінити клуб.

Кубок Африканськи націй: груповий етап завершився з величезною сенсацією – відомі усі учасники плей-офф.

Трансфери та чутки

ФІФА готує революцію на трансферному ринку – нові правила для Шахтаря, Динамо і європейських грандів

Колишній форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш нарешті знайшов собі новий клуб. Іранець приєднається до Халл Сіті, який виступає у Чемпіоншипі.

Фабіо Каннаваро поповнив список претендентів на посаду головного тренера Евертона.