Україна

Зірковий екс-легіонер Динамо завершив кар'єру – він пограв в АПЛ і вигравав Кубок Африки

Супряга отримує в Динамо вражаючу зарплату – новий клуб форварда не платитиме йому зі своєї кишені

"Це додає приємного головного болю": Шовковський – про конкуренцію в Динамо, оренду Супряги та оцінку Маккабі Тель-Авів

"Фінал для Шахтаря": Туран – про гру з Серветтом, повернення Кевіна та свою дискваліфікацію

Футболіст-зрадник з Шахтаря знайшовся в Росії – раніше він грав за збірну України

Ліга чемпіонів

Бенфіка у меншості втримала нічию з Фенербахче – Трубін привіз гол, але завершив без пропущених у п'ятій грі поспіль

Ліга чемпіонів: Буде-Глімт за тайм знищив Штурм, екс-зірка Баварії та Ліверпуля голом ледь не приніс перемогу Базелю

Світ

Ньюкасл публічно відповів на звинувачення Ісака – різка заява і натяк на брехню бомбардира

Арсенал втратив свого лідера – клуб терміново шукає підсилення в атаку

Зірковий новачок Роми отримав травму одразу після трансферу – відомі терміни відновлення

44-річний воротар переписав історію футболу і встановив світовий рекорд – унікальне досягнення, що затьмарює Роналду

Трансфери

Арсенал зрівнявся з Тоттенхемом у пропозиції за гравця збірної Англії – він обрав бажаний клуб

Вільяреал поб'є трансферний рекорд – на місці новачка мав бути Довбик

Аталанта офіційно підписала "заміну" Довбика

Аякс вимушений продати свого лідера – відома сума трансферу, гравець обирає між Серією А, Бундеслігою та Лігою 1

Сенсаційний клуб АПЛ готує гучний камбек гравця збірної Бразилії в Англію – на скандальну зірку зробили серйозну знижку

Гвардіола продовжує "чистку" і хоче здихатись ще однієї зірки Манчестер Сіті

Українці за кордоном

Зінченко може втекти з Арсенала до фіналіста єврокубка – є шанс оформити трансфер вже наступного тижня

Забарний може отримати нову позицію в ПСЖ – Енріке бачить його конкурентом для претендента на "Золотий м'яч"

Бєсєдін оформив другий переможний асист в Європі – відео геніального пасу, який приніс сенсацію