Головні новини 20 серпня: зрадник із Шахтаря знайшовся в Росії, Трубін не пропустив у ЛЧ, Динамо відпускає Супрягу
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 20 серпня.
Україна
Зірковий екс-легіонер Динамо завершив кар'єру – він пограв в АПЛ і вигравав Кубок Африки
Супряга отримує в Динамо вражаючу зарплату – новий клуб форварда не платитиме йому зі своєї кишені
"Це додає приємного головного болю": Шовковський – про конкуренцію в Динамо, оренду Супряги та оцінку Маккабі Тель-Авів
"Фінал для Шахтаря": Туран – про гру з Серветтом, повернення Кевіна та свою дискваліфікацію
Футболіст-зрадник з Шахтаря знайшовся в Росії – раніше він грав за збірну України
Ліга чемпіонів
Бенфіка у меншості втримала нічию з Фенербахче – Трубін привіз гол, але завершив без пропущених у п'ятій грі поспіль
Ліга чемпіонів: Буде-Глімт за тайм знищив Штурм, екс-зірка Баварії та Ліверпуля голом ледь не приніс перемогу Базелю
Світ
Ньюкасл публічно відповів на звинувачення Ісака – різка заява і натяк на брехню бомбардира
Арсенал втратив свого лідера – клуб терміново шукає підсилення в атаку
Зірковий новачок Роми отримав травму одразу після трансферу – відомі терміни відновлення
44-річний воротар переписав історію футболу і встановив світовий рекорд – унікальне досягнення, що затьмарює Роналду
Трансфери
Арсенал зрівнявся з Тоттенхемом у пропозиції за гравця збірної Англії – він обрав бажаний клуб
Вільяреал поб'є трансферний рекорд – на місці новачка мав бути Довбик
Аталанта офіційно підписала "заміну" Довбика
Аякс вимушений продати свого лідера – відома сума трансферу, гравець обирає між Серією А, Бундеслігою та Лігою 1
Сенсаційний клуб АПЛ готує гучний камбек гравця збірної Бразилії в Англію – на скандальну зірку зробили серйозну знижку
Гвардіола продовжує "чистку" і хоче здихатись ще однієї зірки Манчестер Сіті
Українці за кордоном
Зінченко може втекти з Арсенала до фіналіста єврокубка – є шанс оформити трансфер вже наступного тижня
Забарний може отримати нову позицію в ПСЖ – Енріке бачить його конкурентом для претендента на "Золотий м'яч"
Бєсєдін оформив другий переможний асист в Європі – відео геніального пасу, який приніс сенсацію