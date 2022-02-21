Українці за кордоном

Головна увага була прикута до Руслана Маліновського. Українець ефектно забив, але його гол скасували й Аталанта поступилась Фіорентині. "Богиня" не згодна з таким рішенням і протестує, а Гасперіні бойкотує пресу.

Більш позитивний настрій мав Данило Сікан. Він дебютним голом врятував Ганзу від поразки, забивши через 2 хвилини після виходу на заміну.

А от Фехервар українців програв вчетверте поспіль: Шабанов, Макаренко і Петряк не вразили на тлі аутсайдера з екс-динамівцем. Мельник розкішним голом допоміг Кішварді врятувати нічию.

Топ-матчі Європи

Барселона розгромила Валенсію: розкіш Альби й хет-трик Обамеянга повернули "блаугранас" у зону Ліги чемпіонів. Севілья втратила очки у скандальному матчі з Еспаньйолом.

Криза Інтера продовжилась. Чинний чемпіон Італії несподівано поступився Сассуоло, не забивши жодного м'яча.

Манчестер Юнайтед перестріляв Лідс у дербі: йоркширці оформили камбек з 0:2 за хвилину, але Рангнік врятував гру замінами.

Надрезультативною була Бундесліга: РБ Лейпциг розтрощив Герту і піднявся у топ-4 Бундесліги, Борусія Д розбомбила Борусію М, Баварія здолала Гройтер Фюрт.

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