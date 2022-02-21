Головні новини 20 лютого: скасований гол Маліновського і протести Аталанти, дебютний м'яч Сікана, фіаско Інтера
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 20 лютого.
Українці за кордоном
Головна увага була прикута до Руслана Маліновського. Українець ефектно забив, але його гол скасували й Аталанта поступилась Фіорентині. "Богиня" не згодна з таким рішенням і протестує, а Гасперіні бойкотує пресу.
Більш позитивний настрій мав Данило Сікан. Він дебютним голом врятував Ганзу від поразки, забивши через 2 хвилини після виходу на заміну.
А от Фехервар українців програв вчетверте поспіль: Шабанов, Макаренко і Петряк не вразили на тлі аутсайдера з екс-динамівцем. Мельник розкішним голом допоміг Кішварді врятувати нічию.
Топ-матчі Європи
Барселона розгромила Валенсію: розкіш Альби й хет-трик Обамеянга повернули "блаугранас" у зону Ліги чемпіонів. Севілья втратила очки у скандальному матчі з Еспаньйолом.
Криза Інтера продовжилась. Чинний чемпіон Італії несподівано поступився Сассуоло, не забивши жодного м'яча.
Манчестер Юнайтед перестріляв Лідс у дербі: йоркширці оформили камбек з 0:2 за хвилину, але Рангнік врятував гру замінами.
Надрезультативною була Бундесліга: РБ Лейпциг розтрощив Герту і піднявся у топ-4 Бундесліги, Борусія Д розбомбила Борусію М, Баварія здолала Гройтер Фюрт.
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