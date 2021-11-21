Хаві з перемоги дебютував на чолі Барселони / Twitter "блаугранас"

Україна

Шахтар перед Інтером дотиснув Рух, залишивши Динамо попереду – шедевр Антоніо і вилучення Де Дзербі у 300-му матчі в кар'єрі.

СК Дніпро-1 переграв Олександрію та вийшов на третє місце УПЛ: Довбик феєрив, а Йовічевіч святкував ювілей. Зоря ж зазнала фіаско проти Львова – арбітр вкрав у луганців пенальті, але вони не награли на 3 очки.

Металіст розгромив Олімпік з черговим голом Пейшоту у Першій Лізі. Карпати продовжили переможну серію у Другій лізі й обігнали Лівий берег.

Європа

Хаві дебютував на чолі Барселони з перемоги, долю зустрічі вирішив гол Депая. Та є і погана новина для прихильників "блаугранас": Агуеро вирішив завершити кар'єру.

Ліверпуль влаштував для Арсенала нове жахіття Енфілда, забивши аж чотири м'ячі. Уотфорд знищив МЮ з потрійним ударом родом з УПЛ. Керівництво Юнайтед вже обговорило долю Сульшера – відоме рішення.

Мілан програв Фіорентині – божевільна перестрілка на сім голів, феєрія Ібри не затьмарила катастрофічний ляп голкіпера. Ювентус здобув емоційну перемогу над Лаціо, а Бонуччі оформив дубль з пенальті.

ПСЖ дотиснув Нант у меншості, а Мессі у фірмовому стилі відзначився прем'єрним голом.

Українці за кордоном

Аталанта розгромила Спецію: Маліновський красиво забив і підтримав традицію, а Коваленко провів посередній матч.

Ярмоленко не врятував Вест Хем від поразки Вулверхемптону, провівши на полі 19 хвилин.

Ребров здобув найбільшу перемогу на Близькому Сході – допоміг хет-трик форварда з курйозним голом.