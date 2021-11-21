Головні новини 20 листопада: звитяга Шахтаря перед Лігою чемпіонів, переможний дебют Хаві у Барселоні, фіаско МЮ
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за суботу, 20 листопада.
Україна
Шахтар перед Інтером дотиснув Рух, залишивши Динамо попереду – шедевр Антоніо і вилучення Де Дзербі у 300-му матчі в кар'єрі.
СК Дніпро-1 переграв Олександрію та вийшов на третє місце УПЛ: Довбик феєрив, а Йовічевіч святкував ювілей. Зоря ж зазнала фіаско проти Львова – арбітр вкрав у луганців пенальті, але вони не награли на 3 очки.
Металіст розгромив Олімпік з черговим голом Пейшоту у Першій Лізі. Карпати продовжили переможну серію у Другій лізі й обігнали Лівий берег.
Європа
Хаві дебютував на чолі Барселони з перемоги, долю зустрічі вирішив гол Депая. Та є і погана новина для прихильників "блаугранас": Агуеро вирішив завершити кар'єру.
Ліверпуль влаштував для Арсенала нове жахіття Енфілда, забивши аж чотири м'ячі. Уотфорд знищив МЮ з потрійним ударом родом з УПЛ. Керівництво Юнайтед вже обговорило долю Сульшера – відоме рішення.
Мілан програв Фіорентині – божевільна перестрілка на сім голів, феєрія Ібри не затьмарила катастрофічний ляп голкіпера. Ювентус здобув емоційну перемогу над Лаціо, а Бонуччі оформив дубль з пенальті.
ПСЖ дотиснув Нант у меншості, а Мессі у фірмовому стилі відзначився прем'єрним голом.
Українці за кордоном
Аталанта розгромила Спецію: Маліновський красиво забив і підтримав традицію, а Коваленко провів посередній матч.
Ярмоленко не врятував Вест Хем від поразки Вулверхемптону, провівши на полі 19 хвилин.
Ребров здобув найбільшу перемогу на Близькому Сході – допоміг хет-трик форварда з курйозним голом.