Головні новини 20 листопада: Україна чекає на плей-офф Ліги націй, ще один українець в Жироні, новий контракт Гвардіоли
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 20 листопада.
Україна
Україна зіграє у плей-офф за вихід до Ліги А – відомі деталі жеребкування та потенційні суперники.
Минай вигнав трьох гравців за порушення режиму – серед відрахованих два екс-вінгери Шахтаря та вихованець Динамо.
Світ
Сенсаційна збірна може поборотися за путівку на ЧС-2026 – відомі умови і ще три щасливчики, Україна у другому кошику.
Румунія – Косово: УЄФА виніс жорстокий вердикт щодо матчу Ліги націй.
Гвардіола узгодив новий контракт з Манчестер Сіті.
Мессі повторив досягнення легенди – Лаутаро наздогнав Марадону і увійшов у топ-5 бомбардирів Аргентини.
Українці за кордоном
Голкіпер збірної України може стати одноклубником Циганкова – варіанти з Челсі та Арсеналом завершились провалом.
Маліновський офіційно отримав нового тренера – легенда Арсенала витягуватиме клуб з дна.