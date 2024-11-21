Україна

Україна зіграє у плей-офф за вихід до Ліги А – відомі деталі жеребкування та потенційні суперники.

Минай вигнав трьох гравців за порушення режиму – серед відрахованих два екс-вінгери Шахтаря та вихованець Динамо.

Світ

Сенсаційна збірна може поборотися за путівку на ЧС-2026 – відомі умови і ще три щасливчики, Україна у другому кошику.

Румунія – Косово: УЄФА виніс жорстокий вердикт щодо матчу Ліги націй.

Гвардіола узгодив новий контракт з Манчестер Сіті.

Мессі повторив досягнення легенди – Лаутаро наздогнав Марадону і увійшов у топ-5 бомбардирів Аргентини.

Українці за кордоном

Голкіпер збірної України може стати одноклубником Циганкова – варіанти з Челсі та Арсеналом завершились провалом.

Маліновський офіційно отримав нового тренера – легенда Арсенала витягуватиме клуб з дна.