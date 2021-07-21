Головні новини 20 липня: Динамо програло Атлетіку, Шахтар розгромно переміг і купив ще одного бразильця
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 20 липня.
Україна
Динамо – Атлетік: Луческу на нервах, основа і гравці збірної засмучують – найгірша поразка за 10 матчів, сумнівний гол
Шахтар – Оболонь: нищівна перемога з феєрією Соломона – Де Дзербі знайшов лідера, гібридна система під ліміт
Гренадер із тропіків не боїться холоду: нетиповий латиноамериканець підкорив сусіда України та заслужив на виклик Динамо
Світ
Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік драматично втратив перемогу, тріумф Ференцвароша – нефарт залишив Зубкова без гола; Шериф Вернидуба на виїзді дотиснув команду російського фахівця
Серія А розгляне зміну регламенту турніру – кількість команд може зменшитись
Лікарі діагностували рак у генерального директора Мілана
Шоу зіграв у вирішальних матчах Євро-2020 з поламаними ребрами – він забивав за Англію в фіналі
Трансфери
Шахтар викупив права на талановитого бразильця Тобіаса Вінісіуса
Олександрія оформила трансфер ще двох новачків
Борусія Д оголосила про трансфер 16-річного таланта ПСЖ
Евертон підписав відразу двох ветеранів АПЛ – Беговіча і Таунсенда
Ліверпуль продав двох своїх гравців – в Порту та Уніон Берлін.