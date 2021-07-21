Головні новини 20 липня: Динамо програло Атлетіку, Шахтар розгромно переміг і купив ще одного бразильця

Україна

Динамо – Атлетік: Луческу на нервах, основа і гравці збірної засмучують – найгірша поразка за 10 матчів, сумнівний гол

Шахтар – Оболонь: нищівна перемога з феєрією Соломона – Де Дзербі знайшов лідера, гібридна система під ліміт

Гренадер із тропіків не боїться холоду: нетиповий латиноамериканець підкорив сусіда України та заслужив на виклик Динамо

Світ

Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік драматично втратив перемогу, тріумф Ференцвароша – нефарт залишив Зубкова без гола; Шериф Вернидуба на виїзді дотиснув команду російського фахівця

Серія А розгляне зміну регламенту турніру – кількість команд може зменшитись

Лікарі діагностували рак у генерального директора Мілана

Шоу зіграв у вирішальних матчах Євро-2020 з поламаними ребрами – він забивав за Англію в фіналі

Трансфери

Шахтар викупив права на талановитого бразильця Тобіаса Вінісіуса

Олександрія оформила трансфер ще двох новачків

Борусія Д оголосила про трансфер 16-річного таланта ПСЖ

Евертон підписав відразу двох ветеранів АПЛ – Беговіча і Таунсенда

Ліверпуль продав двох своїх гравців – в Порту та Уніон Берлін.