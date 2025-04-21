Україна

Чорноморець не зміг утримати перемогу над Вересом – заміна Ракицького дестабілізувала оборону одеситів.

Кривбас у більшості розгромив Зорю, наблизившись до Карпат – офсайд залишив французького легіонера без дебютного гола.

Інгулець розписав безгольову нічию з ЛНЗ – петровці продовжують перебувати на останньому місці УПЛ.

Світ

Реал у компенсований час дотиснув Атлетік – гармата Вальверде врятувала чемпіонські надії Мадрида.

Зінченко віддав асист і долучився до ще одного гола Іпсвічу, МЮ програв Вулверхемптону, Челсі повернувся у зону ЛЧ.

Болонья вирвала перемогу над Інтером завдяки шедевру капітана – обидві команди взаємно допомогли двом українцям.

Барселона офіційно підтвердила травму Лєвандовскі – поляк пропустить матч з Реалом у Кубку Іспанії і ще мінімум три гри.