Головні новини 20 квітня: Реал женеться за Барсою, асист Зінченка, травма Лєвандовскі, Кривбас прибив Зорю
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 20 квітня.
Україна
Чорноморець не зміг утримати перемогу над Вересом – заміна Ракицького дестабілізувала оборону одеситів.
Кривбас у більшості розгромив Зорю, наблизившись до Карпат – офсайд залишив французького легіонера без дебютного гола.
Інгулець розписав безгольову нічию з ЛНЗ – петровці продовжують перебувати на останньому місці УПЛ.
Світ
Реал у компенсований час дотиснув Атлетік – гармата Вальверде врятувала чемпіонські надії Мадрида.
Зінченко віддав асист і долучився до ще одного гола Іпсвічу, МЮ програв Вулверхемптону, Челсі повернувся у зону ЛЧ.
Болонья вирвала перемогу над Інтером завдяки шедевру капітана – обидві команди взаємно допомогли двом українцям.
Барселона офіційно підтвердила травму Лєвандовскі – поляк пропустить матч з Реалом у Кубку Іспанії і ще мінімум три гри.