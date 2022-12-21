Україна

Україна справді ризикує втратити місце в УЄФА. Представник союзу підтвердив лист до УАФ.

Представник Шахтаря публічно підтвердив інтерес Арсенала до Мудрика. Серед претендентів є і найбагатший клуб світу.

Шахтар готовий достроково повернути Луческу свого єдиного бразильця.

Олександрія звільнила всіх помічників Гури: прихід Ротаня стає дедалі ближчим.

Українці закордоном

Хавбек збірної України взяв участь у божевільній перестрілці з рахунком 5:3.

Ярмоленко забив уперше за 2 місяці, але гол допоміг Аль-Айну награти лише на нічию. Команда Реброва застрягла в середині таблиці.

Реал бачить Луніна своїм першим номером: цікавий план на кілька років за участю сенсації ЧС-2022.

Світ

Роналду близький до від'їзду з Європи. Також Кріштіану визначився з майбутнім у збірній Португалії.

Збірна Аргентини привезла Кубок світу на батьківщину, а Мессі довірили особливу місію.

Сінішу Міхайловіча поховали: легенду провели в останню дорогу, Манчіні ніс труну з експартнером.