Головні новини 20 червня: ще одна збірна у плей-офф Євро-2024, суперник Динамо скандалить, потенційна втрата Реброва
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 20 червня.
Євро-2024
Відбувся черговий ігровий день з трьома матчами. Інтрига в групі С закручена до межі. Словенія була близька до історичної перемоги, але на останніх секундах пропустила від Сербії. Англія знову продемонструвала невиразну гру, поділивши очки з Данією. Все вирішиться у останньому турі.
Натомість Іспанія вже спокійна. Мінімальна перемога над Італією гарантувала "Фурії" перше місце групи В та вихід у плей-офф.
Збірна України
Підопічні Реброва проводять останні приготування перед матчем проти Словаччини. Новини не додають настрою – Україна втратила дві сходинки в рейтингу ФІФА.
Значно більшою проблемою може виявитися втрата лідера, який не тренувався у загальній групі.
Партизан дражнить Динамо
Суперник Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів запланував два матчі з російськими клубами в рамках ганебного "братнього" турніру. Добре, що на другу зустріч проти киян Партизан залишиться без підтримки.
Трансфери українців у Європі
Чергові два поповнення в іменитих німецьких клубах. Наші хлопці приєдналися до структур Байєра та Шальке.
Лунін та Довбик поки залишаються на рівні чуток. Ще одним претендентом на кіпера збірної України вважають Ман Сіті, а форвард нібито пригальмував свої переговори з Атлетіко.