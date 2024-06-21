Євро-2024

Відбувся черговий ігровий день з трьома матчами. Інтрига в групі С закручена до межі. Словенія була близька до історичної перемоги, але на останніх секундах пропустила від Сербії. Англія знову продемонструвала невиразну гру, поділивши очки з Данією. Все вирішиться у останньому турі.

Натомість Іспанія вже спокійна. Мінімальна перемога над Італією гарантувала "Фурії" перше місце групи В та вихід у плей-офф.

Збірна України

Підопічні Реброва проводять останні приготування перед матчем проти Словаччини. Новини не додають настрою – Україна втратила дві сходинки в рейтингу ФІФА.

Значно більшою проблемою може виявитися втрата лідера, який не тренувався у загальній групі.

Партизан дражнить Динамо

Суперник Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів запланував два матчі з російськими клубами в рамках ганебного "братнього" турніру. Добре, що на другу зустріч проти киян Партизан залишиться без підтримки.

Трансфери українців у Європі

Чергові два поповнення в іменитих німецьких клубах. Наші хлопці приєдналися до структур Байєра та Шальке.

Лунін та Довбик поки залишаються на рівні чуток. Ще одним претендентом на кіпера збірної України вважають Ман Сіті, а форвард нібито пригальмував свої переговори з Атлетіко.