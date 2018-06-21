Головні новини 20 червня: Португалія та Уругвай мінімально обіграли суперників, Іспанія ледве впоралася з Іраном

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 20 червня.

ЧС-2018

У середу завершились декілька матчів 2 туру чемпіонату світу-2018. Португалія, Уругвай та Іспанія здобули мінімальні перемоги над своїми суперниками.

Португалія не без проблем перемогла Марокко з рахунком 1:0 завдяки голу Кріштіану Роналду на початку поєдинку. До речі, це був 4-й гол володаря 5-ти "Золотих м'ячів" на ЧС-2018. Зірковий португалець за два матчі на цьому чемпіонаті світу забив більше, аніж на трьох попередніх мундіалях разом. На ЧС-2006, ЧС-2010 і на ЧС-2014 Роналду забивав лише 1 гол за весь турнір. І, звісно, саме Роналду вдруге поспіль став найкращим гравцем матчу.

Уругваю теж довелося неабияк постаратися, аби забити гол у ворота Саудівської Аравії. Єдиний м'яч у матчі забив Луїс Суарес, та й то лише після помилки голкіпера саудитів. До речі, нападник Барселони провів свій 100-й матч у футболці збірної. Автор єдиного гола у грі і отримав нагороду найкращого гравця матчу. Зазначимо, перемога гарантувала Уругваю місце у плей-офф чемпіонату світу-2018.

Не подарувала видовища й Іспанія у матчі проти Ірану. Перед грою здавалося, що "Червона Фурія" легко здолає явно слабшого опонента, проте іранці дали неабиякий бій. Імениті іспанці створили відверто мало гольових моментів, а забити гол їм вдалося лише завдяки курйозному епізоду. Крім того, іранці спромоглися забити гол, який не був зараховний арбітром. У цьому поєдинку також найкращим став автор гола – Дієго Коста.

Трансфер Луніна у Реал

Як відомо, іспанське видання Marca повідомило, що Лунін відправиться на збори з Реалом. Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов вирушить у Мадрид, аби обговорити деталі можливого переходу талановитого українського голкіпера у королівський клуб. Схоже на те, що Лунін таки стане гравцем "вершкових", проте спочатку буде проходити адаптацію в оренді.

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