Головні новини 1 жовтня: Забарний привів ПСЖ до тріумфу з Барселоною, Україна втрачає Зінченка, бюджет Динамо
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 1 жовтня.
Україна
Зінченко не допоможе збірній України у жовтневих матчах відбору ЧС-2026 – тренер Ноттінгема підтвердив невтішний прогноз.
Україна врятувалася на старті відбору Євро-2026 – форвард Штутгарта розкішно покарав і травмувався, шоу рекордсмена УПЛ.
"Клуб поніс витрат на 1,6 мільярда": в Динамо розкрили вражаючий бюджет клубу – зарплати, податки та інші платежі.
Ротань став найкращим тренером 7-го туру: УПЛ оголосила символічну збірну – ще одна нагорода для Полісся.
Ліга чемпіонів
Знекровлений ПСЖ здобув вольову перемогу над Барселоною – Забарний знову виділявся, двічі врятувавши від гола.
Дубль Холанда не врятував Манчестер Сіті, Олімпіакос без Яремчука програв Арсеналу, Наполі дотис Спортінг.
Ліга чемпіонів: бісіклета в стилі Роналду принесла Ювентусу лише нічию проти Вільяреала, Борусія розбила Атлетік.
Ньюкасл розгромив Уніон С-Ж, Карабах здобув другу поспіль перемогу в ЛЧ, перегравши Копенаген – Кащук ледь не забив.
Українці за кордоном
Українець взяв участь у розгромі Манчестер Юнайтед – він відзначився результативною дією.
Ярмолюк претендує на звання найкращого гравця місяця у Брентфорді – переможець ЛЧ та АПЛ в конкурентах.