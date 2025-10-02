Україна

Зінченко не допоможе збірній України у жовтневих матчах відбору ЧС-2026 – тренер Ноттінгема підтвердив невтішний прогноз.

Україна врятувалася на старті відбору Євро-2026 – форвард Штутгарта розкішно покарав і травмувався, шоу рекордсмена УПЛ.

"Клуб поніс витрат на 1,6 мільярда": в Динамо розкрили вражаючий бюджет клубу – зарплати, податки та інші платежі.

Ротань став найкращим тренером 7-го туру: УПЛ оголосила символічну збірну – ще одна нагорода для Полісся.

Ліга чемпіонів

Знекровлений ПСЖ здобув вольову перемогу над Барселоною – Забарний знову виділявся, двічі врятувавши від гола.

Дубль Холанда не врятував Манчестер Сіті, Олімпіакос без Яремчука програв Арсеналу, Наполі дотис Спортінг.

Ліга чемпіонів: бісіклета в стилі Роналду принесла Ювентусу лише нічию проти Вільяреала, Борусія розбила Атлетік.

Ньюкасл розгромив Уніон С-Ж, Карабах здобув другу поспіль перемогу в ЛЧ, перегравши Копенаген – Кащук ледь не забив.

Українці за кордоном

Українець взяв участь у розгромі Манчестер Юнайтед – він відзначився результативною дією.

Ярмолюк претендує на звання найкращого гравця місяця у Брентфорді – переможець ЛЧ та АПЛ в конкурентах.