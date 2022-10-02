Україна

Програму 5-го туру УПЛ продовжили три матчі. Ворскла здобула дебютну перемогу в сезоні, здолавши Інгулець. СК Дніпро-1 продовжує іти без втрат, цього разу розгромивши Львів. Шахтар познущався з Металіста й піднявся на перше місце.

Клуби УПЛ стали офіційними власниками телеправ – Зеленський підписав закон, який лобіювали Суркіси та Коломойський.

Трансфер форварда СК Дніпро-1 у Бенфіку зірвався – українцю обіцяли англійське і португальське громадянство.

Світ

Мілан у божевільній кінцівці видряпав перемогу над Емполі. Рома з шикарним голом Дибали вперше за понад 10 матчів обіграла Інтер. Наполі впевнено здолав Торіно і закріпився на вершині Серії А.

АПЛ: Ліверпуль покараний хет-триком феєричного Троссара у дебютному матчі Де Дзербі, Ньюкасл громить Лондон, дебютний гол Обамеянга.

Барселона ослабленим складом обіграла Мальорку та випередила Реал – Лєвандовскі голом приніс перемогу та встановив рекорд. Атлетіко переміг Севілью.

ПСЖ дотиснув Ніццу: Мессі красиво забив зі штрафного і відзначив ювілей, Мбаппе у ролі джокера.

Українці за кордоном

Евертон здолав Саутгемптон на виїзді – Миколенко допоміг оформити другу поспіль перемогу в гарячому матчі АПЛ. Арсенал завдав Тоттенхему першої поразки – Зінченко тріумфально повернувся, зміцнивши лідерство "канонірів".

Едуард Соболь розкішно забив зі штрафного: перший гол українця за рік, який допоміг Брюгге перемогти. Роман Безус забив черговий шедевр в чемпіонаті Кіпру – українець ввімкнув "режим Мессі" у грі проти нової команди динамівця.