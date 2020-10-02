Ліга чемпіонів

У Швейцарії пройшла церемонія жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2020/21. Динамо та Шахтар отримали топ-суперників – кияни зіграють з Барселоною, Ювентусом та Ференцварошем, а "гірники" протистоятимуть Реалу, Інтеру та Борусії М. Таким чином, Сергій Ребров повернеться до Києва – всі результати жеребкування.

Крім того, під час церемонії УЄФА оголосив переможців у кількох номінаціях, а також назвав найкращих гравця і тренера ЛЧ сезону 2019/20. А ще УЄФА офіційно заявив, що матчі Ліги націй, Ліги чемпіонів та Ліги Європи пройдуть з глядачами. Щоправда, на трибуни пустять лише 30% уболівальників від загальної місткості арени. Таким чином, Динамо, Шахтар і збірна України гратимуть свої поєдинки в присутності фанатів.

"Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на майбутні протистояння у Лізі чемпіонів за участю українських команд.

Україна

Динамо підписало нові контракти з Миколою Шапаренком та Віталієм Миколенком. Обидві угоди розраховані до 2025 року. Крім того, Ігор Суркіс підтвердив намір підписати хавбека з АПЛ.

Помер Сергій Ателькін – екс-форвард Шахтаря. Саме його гол у 2000 році подарував "гірникам" першу Лігу чемпіонів. Знаменитому нападнику було лише 48 років. Пізніше стало відомо про останні дні Сергія Ателькіна, який пішов із життя у Львові.

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Світ

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