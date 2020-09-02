Головні новини 1 вересня: збірна України прибула до Львова, Шевченко відсіяв оборонця, Десна дізналася суперника в ЛЄ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 вересня.
Збірна України
Національна команда облаштувалась у Львові – визначився графік підопічних Шевченка. Суперник "синьо-жовтих" – збірна Швейцарії теж прилетіла до міста Лева.
Тим часом Олександр Сирота покинув розташування збірної України – захисник Динамо приєднається до молодіжки. Капітан Андрій Пятов розповів про особливості підготовки до матчу зі Швейцарією.
Сага Мессі
Хосеп Гвардіола дав шокуючу пораду Мессі щодо майбутнього аргентинця. Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу може сісти у в'язницю через трансфер Мессі.
Натомість батько Лео вилетів до Іспанії на переговори з босами "блаугранас". Тим часом кандидат у президенти Барселони оцінив шанси Мессі залишитись на Камп Ноу.
Інші топ-події
Чернігівська Десна отримала складний жереб у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи. А ковалівський Колос може вийти на хорватів у 3-му кваліфікаційному раунді турніру.
Жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи – усі результати відомі. Аріс проти Колоса: "Бог війни" рятує збитих льотчиків Динамо, реанімував зірку Дніпра і рветься у Лігу Європи – наш матеріал про дебютного суперника команди Костишина.
Іван Ракітіч офіційно перейшов у Севілью із Барселони. Лондонський Арсенал офіційно купив Габріела з французького Лілля.