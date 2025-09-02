Трансфери

У топ-чемпіонатах Європи зачинялось трансферне вікно, тому клуби поспіхом закривали свої угоди. Дедлайн виявився дуже насиченим для українських гравців і команд.

Ванат офіційно став гравцем Жирони – каталонський клуб підсилився ще одним українцем.

Зінченко офіційно змінив клуб у останні хвилини трансферного вікна і приєднався до сенсації минулого сезону.

Шахтар офіційно продав Кевіна в АПЛ – "гірникам" заплатили рекордні гроші.

Ліверпуль оголосив про трансфер Ісака – найбільша сума в історії АПЛ.

Байєр звільнив тен Хага після двох турів Бундесліги – відомо, що стало причиною.

Динамо офіційно підписало першого літнього новачка. Команда киян U-19 отримала суперника у Юнацькій Лізі УЄФА.

З усіма головними переходами дедлайну можна ознайомитися у розділі Трансфери.