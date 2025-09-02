Головні новини 1 вересня: Ванат і Зінченко знайшли нові клуби, продаж Шахтаря за 40 млн, Динамо оформило першого новачка
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 1 вересня.
Трансфери
У топ-чемпіонатах Європи зачинялось трансферне вікно, тому клуби поспіхом закривали свої угоди. Дедлайн виявився дуже насиченим для українських гравців і команд.
Ванат офіційно став гравцем Жирони – каталонський клуб підсилився ще одним українцем.
Зінченко офіційно змінив клуб у останні хвилини трансферного вікна і приєднався до сенсації минулого сезону.
Шахтар офіційно продав Кевіна в АПЛ – "гірникам" заплатили рекордні гроші.
Ліверпуль оголосив про трансфер Ісака – найбільша сума в історії АПЛ.
Байєр звільнив тен Хага після двох турів Бундесліги – відомо, що стало причиною.
Динамо офіційно підписало першого літнього новачка. Команда киян U-19 отримала суперника у Юнацькій Лізі УЄФА.
