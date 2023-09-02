Трансфери

Вчора вночі зачинилося трансферне вікно у провідних чемпіонатах. Всі переходи ми зафіксували у трансферному дедлайні літа.

Окремо хочеться відзначити трансфери Феліша та Канселу в Барселону, перехід Амрабата та завершення саги з торгами ПСЖ за Коло Муані.

Жеребкування єврокубків

Ліга конференцій: Зоря й інші українці отримали суперників, екс-тренера Шахтаря чекають Фарери.

Ліга Європи: група смерті для Де Дзербі, українець їде в Ліверпуль.

Українці за кордоном

Вихованець Динамо став одноклубником Циганкова та Довбика в Іспанії.

Яремчук офіційно перейшов у Валенсію.

Русин перейшов із Зорі в Англію