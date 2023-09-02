Головні новини 1 вересня: божевілля трансферного дедлайну, Яремчук перебрався в Ла Лігу, а Русин – в Англію
07:00 - Читать на русском
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 1 вересня.
Трансфери
Вчора вночі зачинилося трансферне вікно у провідних чемпіонатах. Всі переходи ми зафіксували у трансферному дедлайні літа.
Окремо хочеться відзначити трансфери Феліша та Канселу в Барселону, перехід Амрабата та завершення саги з торгами ПСЖ за Коло Муані.
Жеребкування єврокубків
Ліга конференцій: Зоря й інші українці отримали суперників, екс-тренера Шахтаря чекають Фарери.
Ліга Європи: група смерті для Де Дзербі, українець їде в Ліверпуль.
Українці за кордоном
Вихованець Динамо став одноклубником Циганкова та Довбика в Іспанії.
Яремчук офіційно перейшов у Валенсію.
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