Війна України проти Росії

Колишній нападник Дніпра Нікола Калініч оригінально допомагав збирати кошти для України під час матчу Шахтаря.

"Слава Україні!": Зінченко зіграв матч АПЛ в особливих бутсах, гравці Ман Сіті та Лідса підтримали акцію.

Росія напала на Україну: Петраков зібрав національну команду, Шахтар ефектно завершив благодійне турне (LIVE)

Україна

Збірна України починає готуватися до плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 та вже прибула до Словенії на збори. Олександр Петраков чекає на гравців Динамо.

Михайло Мудрик отримав травму перед від'їздом у розташування збірної України.

Шахтар врятувався від поразки в останньому матчі турне: дебют українця за Хайдук, втрата Мудрика, Ракицький – капітан.

Світ

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