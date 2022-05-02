Головні новини 1 травня: старт підготовки збірної України, Мудрик отримав травму
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 1 травня.
Війна України проти Росії
Колишній нападник Дніпра Нікола Калініч оригінально допомагав збирати кошти для України під час матчу Шахтаря.
"Слава Україні!": Зінченко зіграв матч АПЛ в особливих бутсах, гравці Ман Сіті та Лідса підтримали акцію.
Росія напала на Україну: Петраков зібрав національну команду, Шахтар ефектно завершив благодійне турне (LIVE)
Україна
Збірна України починає готуватися до плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 та вже прибула до Словенії на збори. Олександр Петраков чекає на гравців Динамо.
Михайло Мудрик отримав травму перед від'їздом у розташування збірної України.
Шахтар врятувався від поразки в останньому матчі турне: дебют українця за Хайдук, втрата Мудрика, Ракицький – капітан.
Світ
Мілан та Інтер синхронними перемогами тримають чемпіонську інтригу, Болонья шокувала чергового фаворита.
Евертон сенсаційно обіграв Челсі: Миколенко змусив Лемпарда вилаятися і ледь не перетворився з титана на антигероя матчу життя в АПЛ через жахливий промах.
Барселона втримала перемогу над Мальоркою – каталонці перервали серію домашніх поразок і вийшли на другу позицію.