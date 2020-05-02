Головні новини 1 травня: дедлайн завершення УПЛ, майбутнє Шевченка у збірній України, новий кримінал Роналдінью

"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 1 травня.

Україна

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що органцізація працє над продовженням контракту головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Також очільник УАФ назвав дедлайн для завершення УПЛ та повідомив про плани щодо зміни дати фіналу Кубка України.

Гравець Карпат Олексій Хахльов влип у скандал. Чемпіон світу U-20 привітав бабусю з днем народження фото з Леніним – клуб відповів різкою заявою.

Світ

Клуби Серії А ухвалили одностайне рішення щодо завершення сезону. Натомість АПЛ лише провела консультації щодо революційних змін.

Роналдінью, який лише нещодавно вийшов із в'язниці під заставу, знову має проблеми із законом. Екс-зірку збірної Бразилії підозрюють у сприянні організації підпільних азартних ігор.

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