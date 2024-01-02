"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 січня 2024 року.

Наші за кордоном

Лунін несподівано виграв перший батл у Кепи за місце в основі Реала – на кону участь у Суперкубку Іспанії. Зінченко серйозно ризикує: чим небезпечна чергова травма українського легіонера Арсенала.

Русин круто повернувся в Сандерленд – українець забив елегантний гол у Чемпіоншипі, перервавши ігнор нового тренера. Назар заробив компліменти від свого наставника.

Трансфери

Судаков став персональною ціллю для Аллегрі, але інший гранд готовий випередити Ювентус. Довбик у Челсі: стало відомо, скільки Мудрик і Ко готові викласти за форварда Жирони.

Карпати офіційно оголосили про перехід відомого екс-гравця збірної України. Металіст позбувся двох капризних легіонерів – один з них мав замінити Довбика в СК Дніпро-1.

Європа

Ліверпуль переміг Ньюкасл у матчі з незабитим пенальті Салаха і захопив одноосібне лідерство в АПЛ. ПСЖ офіційно підписав першого новачка у 2024 році. Манчестер Юнайтед офіційно розпочав чистку – 40-мільйонний провал вирушив у Бундеслігу.