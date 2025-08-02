"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 1 серпня.

Україна

Колос переміг Кривбас у матчі-відкритті УПЛ – Цуріков міг забити геніальний гол, Бурда відкрив рахунок і травмувався.

Рух у більшості вирвав перемогу над Полтавою – дебютанти УПЛ відзначились у обох воротах.

Олександрія офіційно отримала покарання від УЄФА після матчу з Партизаном.

Металіст 1925 пригрозив гравцеві, який самовільно виїхав за кордон – він має повернутись до чіткої дати.

Динамо відпустило гравця до Олександрії.

Новачок УПЛ оголосив про трансфер екс-гравця Шахтаря.

Світ

Мессі визначився з клубом на наступні сезони – Лео кидає виклик Роналду.

Зірку ПСЖ хочуть посадити за ґрати на 15 років – прокуратура просить суд висунути офіційні звинувачення.

Інтер отримав відмову щодо трансферу суперзірки Серії А – гравець демонстративно тисне на свій клуб.

Ексклюзиви Футбол 24

"Було б сміху на всю Європу": Маркевич – про єврокубки і наступних суперників Динамо, Шахтаря та Полісся.

"Особистих цілей у мене немає": Калюжний – про Металіст 1925, сенсацію з Борусією М і місце в стартовому складі.

"Я йому довіряю": Бартуловіч обрав нового капітана Металіста 1925 і анонсує чергові трансфери.

"Не хочу забігати наперед, а то ще раптом…": Шабанов – про переживання перед стартом і переїзд у Житомир.