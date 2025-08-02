Головні новини 1 серпня: УПЛ стартувала перемогами господарів, УЄФА покарав Олександрію, новий контракт Мессі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 1 серпня.
Україна
Колос переміг Кривбас у матчі-відкритті УПЛ – Цуріков міг забити геніальний гол, Бурда відкрив рахунок і травмувався.
Рух у більшості вирвав перемогу над Полтавою – дебютанти УПЛ відзначились у обох воротах.
Олександрія офіційно отримала покарання від УЄФА після матчу з Партизаном.
Металіст 1925 пригрозив гравцеві, який самовільно виїхав за кордон – він має повернутись до чіткої дати.
Динамо відпустило гравця до Олександрії.
Новачок УПЛ оголосив про трансфер екс-гравця Шахтаря.
Світ
Мессі визначився з клубом на наступні сезони – Лео кидає виклик Роналду.
Зірку ПСЖ хочуть посадити за ґрати на 15 років – прокуратура просить суд висунути офіційні звинувачення.
Інтер отримав відмову щодо трансферу суперзірки Серії А – гравець демонстративно тисне на свій клуб.
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