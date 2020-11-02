Україна

Завершився 8 тур УПЛ. Минай та Рух розійшлися миром, а Зоря з Інгульцем теж поділили очки. Натомість сенсація трапилася у Львові, де однойменна команда перемогла Ворсклу. Полтавці могли уникнути першої поразки в сезоні, але не забили пенальті на 99-й хвилині.

Динамо знову страждає від коронавірусу. Ще шестеро гравців здали позитивні тести. Також хворобу виявили в асистента Мірчі Луческу та кількох працівників клубу.

Микола Матвієнко зацікавив Ліверпуль, переконують британські ЗМІ. Захисник Шахтаря та збірної України є одним із варіантів для "червоних". Інший оборонець "гірників" – Додо – може продовжити кар'єру в Реалі.

Шахтар та Борусія М зіграють без глядачів у матчі ЛЧ. Міністерство охорони здоров'я відкликало дозвіл на проведення поєдинків у присутності вболівальників.

Наші за кордоном

Артем Кравець забив черговий гол за Коньяспор, але не допоміг команді уникнути поразки. Євген Шахов приніс перемогу АЕКу, відзначившись дебютним забитим м'ячем за команду з Афін.

Але героєм вечора став Роман Яремчук. Форвард Гента і збірної України оформив хет-трик ще в першому таймі поєдинку чемпіонату Бельгії. Для 25-річного нападника це перший подібний випадок у кар'єрі. Цікаво, що українець забив ще один гол, але його скасували.

Світ

Неймовірним видався день в Італії. Златан Ібрагімовіч забив ударом через себе, а Мілан продовжує лідирувати. Ювентус нарешті переміг з дублем Кріштіану Роналду, а Лаціо видав феєричний камбек та вирвав перемогу, поступаючись на 90+4-й хвилині.

Арсенал переміг Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд вперше за 14 років. До слова, легенда МЮ отримав невтішний діагноз.

Гарет Бейл оформив перший гол за Тоттенхем та приніс "шпорам" важливі 3 очки.