Ліга чемпіонів

Визначилися ще два учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тоттенхем з драмою виграв свою групу, дотиснувши Марсель. Айнтрахт сенсаційно проскочив у плей-офф завдяки камбеку проти Спортінга. Ліверпуль переміг Наполі у ювілейному матчі Клоппа, але не зміг виграти групу. Атлетіко вилетів з єврокубків, а Едуард Соболь допоміг Брюгге стримати Байєр.

Сьогодні вирішальний матч зіграє Шахтар. "Гірники" зустрінуться з РБ Лейпциг. Команді Ігоря Йовічевіча потрібна перемога. Наставник Шахтаря поділився очікуваннями від зустрічі. Головний тренер Лейпцига співчуває Шахтарю і не розраховує повторити 10:0 з минулого. Анонс поєдинку незабаром з'явиться на сайті. Лікар Шахтаря зізнався, що у Шведа страшний діагноз.

Наші за кордоном

ПСЖ готує трансфер Михайла Мудрика – "стомільйонну операцію" можуть завершити вже в січні. Руслан Маліновський цікавить тріо з АПЛ та учасника Ліги чемпіонів. Віталій Миколенко почув оцінку від Лемпарда – українець вражає, але один компонент потрібно підтягувати.

Тренери

Сергій Ребров може очолити збірну України під час зимової паузи. У його команди погано йдуть справи в чемпіонаті ОАЕ. Ліверпуль визначився з долею Юргена Клоппа після провального старту сезону. Керівництво тотально довіряє німецькому фахівцю.