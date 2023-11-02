Головні новини 1 листопада: асисти Маліновського і Довбика, перемога Дніпра-1, фіаско Манчестер Юнайтед
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 1 листопада.
Україна
СК Дніпро-1 переміг Рух завдяки перфомансу Філіппова й Піхальонка – "спортклубівці" піднялись на третю позицію в УПЛ.
Чорноморець вийшов у півфінал Кубка України, розгромивши Зорю – Штогрін оформив хет-трик.
Шахтар втратив лідера або намагається заплутати Динамо – нове тренування дало тривожний сигнал.
Світ
Манчестер Юнайтед вилетів з Кубка англійської ліги, розгромно програвши Ньюкаслу; Миколенко допоміг Евертону вийти у чвертьфінал, Челсі впевнено переміг без Мудрика – визначилися усі учасники чвертьфіналу.
Баварія сенсаційно вилетіла з Кубка Німеччини від команди з третього дивізіону.
Українці за кордоном
Руслан Маліновський відзначився асистом у другому поспіль матчі Дженоа – відео геніального дотику українця.
Роман Яремчук почув вердикт на матч Кубка Іспанії – тренер Валенсії знайшов головну проблему українця.
Циганков повернувся розкішним пасом, Довбик віддав переможний асист – Жирона вирвала перемогу на 90+8 Кубка Іспанії.