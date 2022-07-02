Головні новини 1 липня: новий контракт Салаха, перший день трансферного вікна – легіонери йдуть з Динамо і Шахтаря
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 1 липня.
Війна Росії проти України
Президент та тренер дитячого клубу загинув внаслідок ракетного обстрілу Одещини.
"Це змусило мене згадати сцени 1939-1945 років": Луческу відчуває сором через війну в Україні.
Росія напала на Україну: Динамо та Шахтар масово втрачають гравців, деякі матчі УПЛ гратимуть у Європі (LIVE)
Офіційні трансфери
Алессандро Флоренці: Рома ⇒ Мілан
Захедітабар Шахаб: Зоря ⇒ Академія Пушкаша
Ерік Рамірес: Динамо ⇒ Слован
Георгій Цітаішвілі: Динамо ⇒ Лех
Хвіча Кварцехелія: Динамо Батумі ⇒ Наполі
Маркос Антоніо: Шахтар ⇒ Лаціо
Тете: Шахтар ⇒ Ліон
Андре Онана: Аякс ⇒ Інтер
Генріх Мхітарян: Роман ⇒ Інтер
Рішарлісон: Евертон ⇒ Тоттенхем
Корентен Толіссо: Баварія ⇒ Ліон
Педрінью: Шахтар ⇒ Атлетіко Мінейро
Вітінья: Порту ⇒ ПСЖ
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