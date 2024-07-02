Головні новини 1 липня: Франція і Португалія вийшли у чвертьфінал Євро, Жирона шукає заміну Довбику
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 1 липня.
Євро-2024
Франція дотисла Бельгію і з рекордом пробилася в 1/4 фіналу Євро-2024 – команда Дешама досі не забила жодного гола з гри і втратила лідера через дискваліфікацію.
Португалія продерлася у чвертьфінал Євро-2024 – Роналду не забив пенальті, Словенія дотягнула до серії, промах Вербіча
УЄФА може дискваліфікувати Беллінгема за непристойне святкування гола в матчі проти Словаччини – розслідування інциденту вже почалося.
Євро-2024: визначилося три пари 1/4 фіналу.
Україна і світ
Ротань викликав до олімпійської збірної України трьох гравців Руха, Динамо вирішило відпустити лише двох, Зоря відпустить свого лідера за однієї умови.
Динамо планує підписати ще одного лідера СК Дніпро-1 – у конкурентах Карпати і Шахтар.
Довбику підшукали одразу дві альтернативи – Жирона націлилась на "ката" Луніна і сенсаційного бомбардира.
Йовічевіч зворушливо попрощався з клубом із Саудівської Аравії.
Копа Амеріка-2024: форвард Динамо голом вивів Венесуелу у чвертьфінал, Мексика несподівано оступилась з Еквадором.