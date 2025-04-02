Головні новини 1 квітня: Лунін у фіналі, фіаско Коваленка та Бущана, виліт Байєра, перший півфіналіст Кубка України
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 1 квітня 2025 року.
Україна
Кубок України: визначився перший півфіналіст – це лише 8-й подібний випадок в історії.
Легіонера Шахтаря перевели в дубль клубу УПЛ після зміни тренера.
Павелко перебуває за кордоном з минулого року – екс-президента УАФ підозрюють у розкраденні мільйонів євро.
Зірки Шахтаря не буде в збірній України – чітка відповідь УАФ.
Українці за кордоном
Сосьєдад забив Реалу 4 голи, але все одно вилетів – Мадрид прорвався у фінал Кубка попри ляп Луніна й автоголи Алаби.
Бущан вилетів із Кубка СА від Бензема і Ко – дубль екс-зірки ПСЖ позбавив українця шансу на перший трофей.
Болонья зробила крок до фіналу Кубка Італії – Коваленко зіграв повний матч за Емполі.
Трабзонспор розчарувався в українцеві – він один із найдорожчих новачків в історії клубу.
АПЛ
Ноттінгем дотис Манчестер Юнайтед у боротьбі за Лігу чемпіонів – екс-форвард "дияволів" став катом, нефарт Магуайра.
Арсенал без Зінченка здолав Фулхем – результативне повернення зіркового вінгера "канонірів".
Світ
Юнацька ЛЧ: одноклубники Зубкова і Сікана сенсаційно пройшли Інтер, українець вилетів від Зальцбурга.
Байєр сенсаційно вилетів із Кубка Німеччини від команди третього дивізіону.
ПСЖ вийшов у фінал Кубка Франції – він здійснив камбек у матчі з головною сенсацією турніру.