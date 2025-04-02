"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 1 квітня 2025 року.

Україна

Кубок України: визначився перший півфіналіст – це лише 8-й подібний випадок в історії.

Легіонера Шахтаря перевели в дубль клубу УПЛ після зміни тренера.

Павелко перебуває за кордоном з минулого року – екс-президента УАФ підозрюють у розкраденні мільйонів євро.

Зірки Шахтаря не буде в збірній України – чітка відповідь УАФ.

Українці за кордоном

Сосьєдад забив Реалу 4 голи, але все одно вилетів – Мадрид прорвався у фінал Кубка попри ляп Луніна й автоголи Алаби.

Бущан вилетів із Кубка СА від Бензема і Ко – дубль екс-зірки ПСЖ позбавив українця шансу на перший трофей.

Болонья зробила крок до фіналу Кубка Італії – Коваленко зіграв повний матч за Емполі.

Трабзонспор розчарувався в українцеві – він один із найдорожчих новачків в історії клубу.

АПЛ

Ноттінгем дотис Манчестер Юнайтед у боротьбі за Лігу чемпіонів – екс-форвард "дияволів" став катом, нефарт Магуайра.

Арсенал без Зінченка здолав Фулхем – результативне повернення зіркового вінгера "канонірів".

Світ

Юнацька ЛЧ: одноклубники Зубкова і Сікана сенсаційно пройшли Інтер, українець вилетів від Зальцбурга.

Байєр сенсаційно вилетів із Кубка Німеччини від команди третього дивізіону.

ПСЖ вийшов у фінал Кубка Франції – він здійснив камбек у матчі з головною сенсацією турніру.