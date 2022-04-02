Війна України проти Росії

Сергій Палкін отримав офіційний дозвіл на виїзд за кордон – Шахтар пояснив важливу місію функціонера. Легенда Шахтаря втратив дім у Маріуполі внаслідок обстрілів – шокуючі кадри.

Україна просила ФІФА виключити Росію з організації – Федерація стала на бік агресорів.

Росія напала на Україну: скандальне рішення Динамо і великі проблеми у Шахтарі (LIVE)

ЧС-2022

Результати жеребкування ЧС-2022 – Україна дізналася суперників, цікава група і шанси на чвертьфінал у найкращій сітці.

Україна на ЧС: відомий календар команди Петракова у разі виходу до фінальної стадії.

Олександр Петраков налаштований серйозно підготувати команду до плей-офф кваліфікації на Мундіаль. Для цього збірна України може зіграти товариські матчі з грандами АПЛ.

УПЛ

Динамо офіційно підтвердило від'їзд з України. Кияни вже прибули до Бухареста, де будуть готуватися до низки товариських матчів. Президент клубу Ігор Суркіс запевнив, що жоден українець не буде проданий.

Трансфери: Динамо повернуло Вітінью у попередній клуб. Шахтар закрив перехід Тобіаса в Реал. Металіст 1925 відпустив зіркового хавбека у Бразилію.

Ігор Циганик повідомив, що луганська Зоря може припинити існування.