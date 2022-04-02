Головні новини 1 квітня: Динамо виїхало з України, бразилець Шахтаря перейшов у Реал, жеребкування ЧС-2022
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 1 квітня.
Війна України проти Росії
Сергій Палкін отримав офіційний дозвіл на виїзд за кордон – Шахтар пояснив важливу місію функціонера. Легенда Шахтаря втратив дім у Маріуполі внаслідок обстрілів – шокуючі кадри.
Україна просила ФІФА виключити Росію з організації – Федерація стала на бік агресорів.
Росія напала на Україну: скандальне рішення Динамо і великі проблеми у Шахтарі (LIVE)
ЧС-2022
Результати жеребкування ЧС-2022 – Україна дізналася суперників, цікава група і шанси на чвертьфінал у найкращій сітці.
Україна на ЧС: відомий календар команди Петракова у разі виходу до фінальної стадії.
Олександр Петраков налаштований серйозно підготувати команду до плей-офф кваліфікації на Мундіаль. Для цього збірна України може зіграти товариські матчі з грандами АПЛ.
УПЛ
Динамо офіційно підтвердило від'їзд з України. Кияни вже прибули до Бухареста, де будуть готуватися до низки товариських матчів. Президент клубу Ігор Суркіс запевнив, що жоден українець не буде проданий.
Трансфери: Динамо повернуло Вітінью у попередній клуб. Шахтар закрив перехід Тобіаса в Реал. Металіст 1925 відпустив зіркового хавбека у Бразилію.
Ігор Циганик повідомив, що луганська Зоря може припинити існування.