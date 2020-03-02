Головні новини 1 березня: Зінченко здобув трофей, Реал обіграв Барселону, Шахтар вперше програв в УПЛ з Каштру

"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за неділю, 1 березня.

Україна

Ворскла сенсаційно обіграла Шахтар: Каштру помилився і вперше програв в УПЛ, Ворскла могла забивати більше і кандидат у збірну України.

Зоря вирвала перемогу в Олімпіка та потіснила Динамо із зони Ліги чемпіонів.

Світ

Реал Мадрид впевнено переміг Барселону в Ель Класіко та повернув лідерство в Прімері.

Лечче – Аталанта: Маліновський забиває та асистує за 4 хвилини – українець повторює божевільний рекорд, шок для Шахова.

Манчестер Сіті виграв Кубок ліги, здолавши Астон Віллу: боягузливі "віллани", топ-матч Зінченка та активний Фоден.

Українці за кордоном

Ов'єдо вирвав перемогу над Тенеріфе, зламавши погану серію – Лунін рідко нагадував про себе, але раз врятував астурійців.

Кравець провів черговий успішний матч за Луго – команда українця не пропустила у третій грі поспіль.

Гент з Пластуном і Безусом сенсаційно програв аутсайдеру і серйозно відстав від Брюгге.