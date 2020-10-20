Динамо – Ювентус

Чинний чемпіон Італії прибув до Києва та оприлюднив заявку на гру з Динамо. Тренер Юве Андреа Пірло не скупився на компліменти наставнику "біло-синіх".

В свою чергу керманич Динамо Мірча Луческу також провів прес-конференцію, де відповів на важливі питання перед матчем. Кияни провели вечірнє тренування перед боєм з Ювентусом.

Динамо дало остаточну відповідь щодо глядачів на матчі Ліги чемпіонів. Ультрас "біло-синіх" несподівано закликали фанів прийти на матч.

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