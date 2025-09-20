Топ-чемпіонати

Бетіс впевнено здолав Сосьєдад, перервавши безвиграшну серію – баски досі не знають перемог у сезоні.

Белотті оформив дубль і приніс Кальярі вольову перемогу над Лечче.

Штутгарт переміг Санкт-Паулі – "пірати" зазнали першої поразки, але залишились у зоні ЛЧ.

Луїс Енріке може покинути ПСЖ через вибори у Барселоні – Забарний ризикує втратити тренера, який його запрошував.

Україна

Тривають розбірки між Артемом Кравцем і Динамо. Екс-форвард та менеджер стверджує, що клуб вимагає від нього та Хачеріді компенсацію за Себальйоса. У Динамо лаконічно відреагували на скандальні заяви.

Українці за кордоном

Мудрик може змінити вид спорту після дискваліфікації – хоче взяти участь в Олімпійських іграх.

Український форвард відзначився дублем у Європі – за 33 хвилини прибив 28-разового чемпіона країни (ВІДЕО).