Головні новини 19 вересня: Мудрик може податися в інший вид спорту, розбірки Динамо і Кравця, сенсаційні клуби в зоні ЛЧ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 19 вересня.
Топ-чемпіонати
Бетіс впевнено здолав Сосьєдад, перервавши безвиграшну серію – баски досі не знають перемог у сезоні.
Белотті оформив дубль і приніс Кальярі вольову перемогу над Лечче.
Штутгарт переміг Санкт-Паулі – "пірати" зазнали першої поразки, але залишились у зоні ЛЧ.
Луїс Енріке може покинути ПСЖ через вибори у Барселоні – Забарний ризикує втратити тренера, який його запрошував.
Україна
Тривають розбірки між Артемом Кравцем і Динамо. Екс-форвард та менеджер стверджує, що клуб вимагає від нього та Хачеріді компенсацію за Себальйоса. У Динамо лаконічно відреагували на скандальні заяви.
Українці за кордоном
Мудрик може змінити вид спорту після дискваліфікації – хоче взяти участь в Олімпійських іграх.
Український форвард відзначився дублем у Європі – за 33 хвилини прибив 28-разового чемпіона країни (ВІДЕО).