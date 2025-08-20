Україна

"Мовою Росії ми тут не спілкуємося": арбітриня зробила гучне зауваження для тренера та гравчині однієї з команд (ВІДЕО).

Металіст 1925 офіційно підписав нападника збірної Косова.

Ліга чемпіонів та топ-чемпіонати

Реал без феєрії переміг Осасуну – Мбаппе зробив результат, Мастантуоно дебютував за "вершкових", Карвахаль повернувся.

Ліга чемпіонів: Пафос покарав Црвену Звезду замість Динамо, клоунада Рейнджерс, Ференцварош знищений клубом українця.

В Англії офіційно визначили найкращого гравця Прем'єр-ліги та Чемпіоншипу.

Роналду проявив небачену щедрість, асистувавши Феліксу – клуб Кріштіану у меншості переграв Бензема, Мане вилучили.

Трансфери

Партнер Циганкова офіційно став гравцем Наполі – Реал отримає серйозну суму.

Манчестер Сіті офіційно знайшов клуб для оренди вундеркінда.

Де Дзербі виганяє двох зірок Марселя – екс-тренер Шахтаря не пробачив неприйнятну поведінку.

Українці за кордоном

Вихованець Динамо з космічною статистикою перебрався в клуб Ла Ліги – трансфер організував Зозуля.

Довбик опинився в чорному списку Роми – українцю знайшли вдвічі дешевшу заміну. Артем на прицілі Мілана – легендарний клуб Серії А прагне підписати нападника перед стартом чемпіонату.

Зінченко почув несподіваний вердикт від Артети – наставник Арсенала має плани на українця.