Головні новини 19 серпня: Реал важко стартував у Ла Лізі, мовний скандал, новий українець в Іспанії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 19 серпня.
Україна
"Мовою Росії ми тут не спілкуємося": арбітриня зробила гучне зауваження для тренера та гравчині однієї з команд (ВІДЕО).
Металіст 1925 офіційно підписав нападника збірної Косова.
Ліга чемпіонів та топ-чемпіонати
Реал без феєрії переміг Осасуну – Мбаппе зробив результат, Мастантуоно дебютував за "вершкових", Карвахаль повернувся.
Ліга чемпіонів: Пафос покарав Црвену Звезду замість Динамо, клоунада Рейнджерс, Ференцварош знищений клубом українця.
В Англії офіційно визначили найкращого гравця Прем'єр-ліги та Чемпіоншипу.
Роналду проявив небачену щедрість, асистувавши Феліксу – клуб Кріштіану у меншості переграв Бензема, Мане вилучили.
Трансфери
Партнер Циганкова офіційно став гравцем Наполі – Реал отримає серйозну суму.
Манчестер Сіті офіційно знайшов клуб для оренди вундеркінда.
Де Дзербі виганяє двох зірок Марселя – екс-тренер Шахтаря не пробачив неприйнятну поведінку.
Українці за кордоном
Вихованець Динамо з космічною статистикою перебрався в клуб Ла Ліги – трансфер організував Зозуля.
Довбик опинився в чорному списку Роми – українцю знайшли вдвічі дешевшу заміну. Артем на прицілі Мілана – легендарний клуб Серії А прагне підписати нападника перед стартом чемпіонату.
Зінченко почув несподіваний вердикт від Артети – наставник Арсенала має плани на українця.