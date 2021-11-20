Україна

Динамо знищило Чорноморець з непристойним рахунком – Вітінью, Гармаш, Шкурін і Ко у вогні, Шахтар знову позаду..

Український тренер Олег Старинський виграв екзотичний чемпіонат – шість років очікування, емоційне святкування зі сльозами на очах

Українка Ольга Овдійчук забила найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів – відео розкішного удару

"Забивав Спартаку на будь-який смак – реагував на червону форму": власник лазні, який міг стати легендою Динамо і Карпат

ЧС-2022

Збірна України після перемоги над Боснією та Герцеговиною повернулась у топ-25 найсильніших збірних рейтингу ФІФА.

Легендарний Оскар Табарес офіційно звільнений зі збірної Уругваю після 15 років співпраці.

Андрій Ярмоленко повторив досягнення Шевченка у збірній України

Світ

Баварія сенсаційно програла Аугсбургу перед матчем з Динамо в Лізі чемпіонів.

Зінедін Зідан підігріває чутки щодо свого можливого призначення у Манчестер Юнайтед. Француз взявся за вивчення англійської.

Прем'єра Хаві в дербі, 3 побачення з колишніми в Італії, випробування Шевченком для Моурінью: топ-матчі вікенду