Головні новини 19 листопада: Україна зміцнила позиції у рейтингу ФІФА, Динамо розтрощило Чорноморець, Баварія програла
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 19 листопада.
Україна
Динамо знищило Чорноморець з непристойним рахунком – Вітінью, Гармаш, Шкурін і Ко у вогні, Шахтар знову позаду..
Український тренер Олег Старинський виграв екзотичний чемпіонат – шість років очікування, емоційне святкування зі сльозами на очах
Українка Ольга Овдійчук забила найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів – відео розкішного удару
"Забивав Спартаку на будь-який смак – реагував на червону форму": власник лазні, який міг стати легендою Динамо і Карпат
ЧС-2022
Збірна України після перемоги над Боснією та Герцеговиною повернулась у топ-25 найсильніших збірних рейтингу ФІФА.
Легендарний Оскар Табарес офіційно звільнений зі збірної Уругваю після 15 років співпраці.
Андрій Ярмоленко повторив досягнення Шевченка у збірній України
Світ
Баварія сенсаційно програла Аугсбургу перед матчем з Динамо в Лізі чемпіонів.
Зінедін Зідан підігріває чутки щодо свого можливого призначення у Манчестер Юнайтед. Француз взявся за вивчення англійської.
Прем'єра Хаві в дербі, 3 побачення з колишніми в Італії, випробування Шевченком для Моурінью: топ-матчі вікенду