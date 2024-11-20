Головні новини 19 листопада: Україна ідеально завершила групу Ліги націй, Забарного і Мудрика сватають в інші клуби
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 19 листопада 2024 року.
Ліга націй
Збірн України перемогла Албанію та прорвалась у стикові матчі за еліту Ліги націй. Це було б неможливо без допомоги Чехії, яка переграла Грузію.
Німеччина втратила перемогу над Угорщиною, Нідерланди несподівано оступились проти Боснії. Туреччина сенсаційно втратила перше місце в групі – "Мессі" оформив перший дубль за Уельс, Дьокереш у вогні.
Відома підсумкова таблиця групового етапу Ліги націй 2024/25: хто потенційні суперники України на шляху до еліти.
Інші збірні України
Молодіжка потішила ще одним яскравим спарингом, вирвавши нічию з Італією. Команда U-19 дуже розчаровує – третя поразка і безславний виліт з кваліфікації на Євро.
Збірна України U-17 надлегко пройшла першу частину відбору на жіноче Євро-2025 – 18:0 за три матчі.
Українці за кордоном
Забарний опинився у сфері інтересів Ман Сіті – чемпіони АПЛ приєдналися до перегонів за українця. Челсі може відпустити Мудрика вже у січні – у клубі неохоче ставляться до трансферу.
Хавбек збірної України продовжив контракт з претендентом на Бундеслігу – він починав у Львові.